Возвращение легенды: Citroen может возродить свою популярную модель в новом формате — Finance.ua

Возвращение легенды: Citroen может возродить свою популярную модель в новом формате 23.01.2025, 00:38 — Технологии&Авто

Возвращение легенды: Citroen может возродить свою популярную модель в новом формате

Знаменитый Citroen 2CV может вернуться на рынок. Культовую компактную модель собираются возродить в формате доступного электромобиля.

Шеф-дизайнер Citroen Пьер Леклерк в комментарии изданию во время Брюссельского автосалона прямо не подтвердил возвращение 2CV, однако намекнул, что бренд не отказывается от ретро-дизайна.

По данным Autocar, новый Citroen 2CV могут презентовать в 2028 году — к 80-летнему юбилею оригинальной модели. Это будет компактная бюджетная модель, занявшая нишу между Citroen Ami и e-C3. Следовательно, ее цена составит примерно 15−18 тыс. евро, а основным конкурентом будет Dacia Spring.

Именно у Citroen e-C3 могут позаимствовать для 2CV архитектуру Smart Car Platform. Для снижения себестоимости электрокар получит маломощный мотор и маленькую батарею. К тому же он не получит ряд опций, доступных для e-C3.

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Напомним, что оригинальный Citroen 2CV выпускали с 1948 по 1990 год и в общей сложности собрали более 5 миллионов автомобилей. Это самая массовая модель в истории марки.

Citroen 2CV отличался простотой и неприхотливостью. В разные годы его комплектовали двухцилиндровыми двигателями мощностью от 9 до 29 сил.

Фокус По материалам:

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