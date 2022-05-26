Война России против Украины разрушила более 200 предприятий, 12 аэропортов и более 1 тыс. учебных заведений — Шмыгаль — Finance.ua
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Война России против Украины разрушила более 200 предприятий, 12 аэропортов и более 1 тыс. учебных заведений — Шмыгаль

Сегодня 20:22Казна и Политика
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Война России против Украины разрушила более 200 предприятий, 12 аэропортов и более 1 тыс. учебных заведений — ШмыгальВойна России против Украины разрушила более 200 предприятий, 12 аэропортов и более 1 тыс. учебных заведений — Шмыгаль
Украина должна пройти несколько этапов для строительства нового европейского будущего, на первом — восстановить более 200 предприятий, 12 аэропортов и более 1 тыс. учебных заведений, а также других разрушенных объектов инфраструктуры.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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«Первый (из четырех этапов. — Ред.) — восстановить более 200 заводов и крупных предприятий, 12 аэропортов и более 1000 учебных заведений, а также почти 300 мостов и путепроводов, которые были повреждены, разрушены или захвачены в результате боевых действий из-за войны россии против Украины», — сказал он во время дискуссии в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду.
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Шмыгаль добавил, что в ходе боевых действий повреждено около 25 тыс. км дорог, разрушено 40 млн кв. м жилого фонда. В то же время ущерб не окончательный, их размеры растут с каждым днем войны, которую развязала россия, подчеркнул премьер.
По его словам, ущерб экономике Украины от российской войны достиг $600 млрд. Шмыгаль призвал международных партнеров финансово поддержать восстановление Украины через фонд United24, а главное — способствовать конфискации замороженных российских активов, чтобы они могли быть использованы в пользу Украины.
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Как сообщалось, Украина создала фонд United24 для восстановления страны после военной агрессии россии и оценивает его необходимые объемы в $600 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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