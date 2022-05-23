Ущерб от войны достигает полтриллиона долларов: Зеленский рассказал о модели восстановления Украины — Finance.ua
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Ущерб от войны достигает полтриллиона долларов: Зеленский рассказал о модели восстановления Украины

Сегодня 15:52Казна и Политика
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Ущерб от войны достигает полтриллиона долларов: Зеленский рассказал о модели восстановления УкраиныУщерб от войны достигает полтриллиона долларов: Зеленский рассказал о модели восстановления Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал мировых лидеров и представителей мирового бизнес-сообщества присоединиться к послевоенному обновлению Украины.
«Объем работ колоссальный — имеем более полутриллиона долларов убытков. Десятки тысяч объектов разрушены, нужно отстроить целые города, целые отрасли, и мы предлагаем специальную, историческую, весомую модель восстановления когда у каждой из стран-партнеров или у городов-партнеров, или у компаний-партнеров — будет историческая возможность взять шефство над тем или иным регионом Украины, городом или общиной или отраслью», — сообщил Президент.
По его словам, Британия, Дания, ЕС и другие ведущие международные субъекты уже выбрали конкретное направление для шефства при восстановлении.
«Благодаря именно такой модели послевоенное обновление может стать быстрым, эффективным и качественным», — заявил Зеленский.
Он поблагодарил всех тех, кто уже оказывает помощь и поддерживает Украину.
По материалам: УНН
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