Война россии против Украины оказала значительное влияние на экономику Европы, — исследования Reuters Сегодня 08:36 — Мир

Война россии против Украины оказала значительное влияние на экономику Европы, — исследования Reuters

Война россии против Украины замедлила экономический рост и «значительно» подтолкнула инфляцию ко всей Европе. Согласно исследованию Швейцарского национального банка, самые плохие последствия еще впереди.

Об этом сообщает Reuters.

В докладе говорится, что с тех пор как россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, в Европе наблюдался рост цен на энергоносители, потрясение на финансовых рынках и резкое сокращение экономик россии и Украины.

Анализ влияния войны на экономику Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии показывает, что в четвертом квартале 2022 года объем производства был бы на 0,1−0,7% выше, если бы москва не напала на Киев. Инфляция в каждой из стран была бы на 0,2−0,4% ниже, говорится в сообщении.

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«Отрицательные последствия войны, вероятно, будут гораздо серьезнее в среднесрочной и долгосрочной перспективе, особенно в отношении реальной экономики. Через один-два года этот эффект, вероятно, будет примерно вдвое больше», — говорится в докладе.

В исследовании говорится, что Германия оказалась наиболее пострадавшей страной. В четвертом квартале 2022 года ее ВВП был бы на 0,7% выше, а инфляция была бы на 0,4% ниже в четвертом квартале 2022 года, если бы россия не вторгалась в Украину.

Особо пострадала Великобритания: объем экономического производства сократился на 0,7%, а инфляция выросла на 0,2%.

Без войны во Франции инфляция была бы на 0,3% ниже, а ВВП — на 0,1% выше.

В то время как в Италии инфляция была бы на 0,2% ниже, а ВВП — на 0,3% выше.

Без войны ВВП Швейцарии был бы на 0,3% выше, а инфляция — на 0,4% ниже, говорится в исследовании.

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