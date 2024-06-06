Война и выборы: Рей Далио назвал главные риски для рынков — Finance.ua

Война и выборы: Рей Далио назвал главные риски для рынков Сегодня 12:16 — Мир

Война и выборы: Рей Далио назвал главные риски для рынков, forbes.com

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио заявил, что торговый конфликт между США и Китаем и американские выборы будут главными глобальными рисками для рынков, пишет Bloomberg.

Что говорит Далио

Мир вступает в период повышенных рисков на фоне огромного увеличения долга, внутренних конфликтов, беспрецедентных для развитых стран и столкновений крупных государств, рассказал миллиардер.

К этому добавляются стихийные бедствия, восстановление после которых отнимет около 8% годового мирового валового внутреннего продукта, пандемии и промышленной революции, вызванной технологией искусственного интеллекта.

Текущая неопределенность требует эффективной диверсификации инвестиций по странам, валютам и классам активов, заявил инвестор. Важность диверсификации больше, чем важность принятия правильных решений, сказал он.

Оглядываясь на прошлое, можно сказать, что экономическая война предшествует военным конфликтам, говорит Рэй Далио.

По его мнению, скорее всего в ближайшее время военного конфликта между США и Китаем не будет. Однако существует большой риск экономических санкций, действительно ужасных для мира, считает инвестор-миллиардер.

Международные инвесторы озабочены тем, что их правительства могут потенциально наказать их за инвестиции в Китай. Например, американские инвесторы, вкладывающие деньги в Китай, могут столкнуться с негативными последствиями действий властей своей страны, поскольку антикитайскую политику ведут накануне выборов в США в этом году и Республиканская, и Демократическая партия.

Эти опасения отразились на падении фондового рынка в Гонконге и на биржах материкового Китая в начале 2024 года, рассказал Далио. Пока китайские активы имеют очень привлекательную цену. Несмотря на проблемы, безусловно, существуют эффективные способы инвестирования в Китай и Bridgewater Associates, успешно работающий там последние пять лет.

В апреле Рэй Далио заявил, что ключевой вопрос состоит не в том, стоит ли инвестировать в Китай, а в том, сколько нужно инвестировать в него. Ни одна из проблем в Китае не перевесила его инвестиционную привлекательность, считает инвестор.

Инвестиции Далио

Далио намерена продолжать инвестировать в США и Китай, которые, по его словам, являются единственными крупными игроками в области новых революционных технологий. Однако он обращает внимание на рынки стран Юго-Восточной Азии, Индии и даже Ближнего Востока. В период войн нейтральные страны зачастую добиваются большего успеха, чем победитель. Ключевой момент — объем активов при диверсификации.

Рей Далио предпочитает акции долговых инструментов, поскольку обеспокоен тем, что последний класс активов не сможет обеспечить адекватную доходность инвесторам. Центральные банки имеют значительную часть этих долговых инструментов и терпят убытки, рассказал Далио. Им, возможно, придется монетизировать эти потери, это классическое инфляционное следствие позднего экономического цикла.

Кроме того, по словам Далио, в портфеле инвесторов должно быть золото, поскольку оно является третьей по величине резервной валютой после доллара США и евро.

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