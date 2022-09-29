Восстановление в Украине критически необходимых объектов: сколько выделено средств — Finance.ua

Восстановление в Украине критически необходимых объектов: сколько выделено средств
Правительство выделило более 4 млрд грн на быстрое и критически необходимое восстановление инфраструктуры населенных пунктов.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, накануне правительство выделило еще 370 млн грн на восстановление инфраструктуры деоккупированных областей. В частности, 70 млн грн — на восстановление Харьковской ТЭЦ-3 и 300 млн грн для ликвидации последствий боевых действий и восстановления объектов Киевской области.
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«В целом по состоянию на сегодняшний день правительством выделено более 4 млрд грн на быстрое и критически необходимое восстановление. Из них 2,7 млрд грн — прямое финансирование областей и городов. 1,4 млрд грн — это средства на закупку строительных материалов, которые в дальнейшем используются в областях для восстановления объектов», — сказал Шмыгаль.
Как отметил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, общее количество объектов в деоккупированных областях, нуждающихся в восстановлении, уже достигло почти 51 тысячи. Из них 43 тысячи — объекты жилищного фонда.
По информации Минрегиона, на сегодняшний день средства партнеров по развитию покрывают восстановление 6 тысяч объектов. В то же время общий объем освоенных средств, выделенных из резервного фонда государственного бюджета, составляет 57%.
Премьер-министр также сообщил, что правительство работает с Верховной Радой над увеличением объема резервного фонда госбюджета на 3 млрд грн: «Рассчитываем, что уже скоро получим дополнительные возможности, чтобы оперативно реагировать на запросы регионов».
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