Восстановление Украины: ЕС введет «военное страхование» для частного бизнеса — Finance.ua

Восстановление Украины: ЕС введет «военное страхование» для частного бизнеса Сегодня 19:49

Восстановление Украины: ЕС введет «военное страхование» для частного бизнеса

Евросоюз работает с международными партнерами, чтобы создать условия для привлечения частных инвестиций и бизнеса к восстановлению Украины, а также введет «военное страхование» рисков, что позволит начать проекты еще до завершения войны.

Об этом сегодня в Страсбурге во время слушаний в Европейском Парламенте по поводу гуманитарных последствий и последствий для окружающей среды разрушения плотины в Новой Каховке заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Отсутствие военного страхования в большинстве стран-членов (ЕС) рассматривается как барьер для привлечения частного сектора к восстановлению Украины. Мы продолжаем обсуждение с несколькими партнерами, включая Великобританию и ЕБРР, о потенциальном создании инструмента, который мог бы стимулировать страховой бизнес к созданию политики „военного страхования“ для Украины. ЕС также работает с ЕБРР над созданием фонда в 40 миллионов (евро) для поддержки малых и средних предприятий», — сказал представитель Еврокомиссии.

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Он особо подчеркнул, что процесс реконструкции и восстановления Украины не может ждать до окончания войны, в некоторых регионах может начаться уже сейчас. Еврокомиссия, по его словам, будет продолжать внимательный мониторинг изменений в ситуации, по мере развития событий в ходе войны.

При этом Валдис Домбровскис особо подчеркнул: процессы восстановления страны должны сопровождаться продолжением реформ, которые улучшат бизнес-среду и приблизят Украину к членству в Европейском Союзе.

«Общественный сектор будет играть важную роль в предоставлении гарантий и других инструментов снижения рисков, в частности, для страхования, чтобы привлечь инвестиции и частный сектор к восстановлению Украины. Это будет особенно важно для возобновления торговли и коммерческих потоков. Европейская Комиссия готовится к учреждению фонда для предоставления дополнительных гарантий для экспортно ориентированных агентств, чтобы они могли продолжать экспорт ЕС для компаний в Украине», — отметил исполнительный вице-президент Европейской Комиссии.

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Он подчеркнул, что важно держать тему Украины высоко в повестке дня европейских лидеров и продолжать твердую поддержку стране со стороны ЕС. В ходе вербальной оценки Еврокомиссия проведет оценку хода реформ и имплементации Украиной семи предоставленных ЕК рекомендаций на пути Европейской интеграции Украины.

По словам представителя Еврокомиссии, прогресс Украины в реформах поразителен, особенно в условиях войны, но все еще есть работа, которая должна быть завершена. Европейская Комиссия и Делегация Е С в Киеве тесно сотрудничают с украинскими партнерами.

«Важно, что ЕС отправляет послания для Украины и для партнеров о готовности обеспечить устойчивую и предсказуемую финансовую помощь для Украины после 2023 года. ЕС будет играть особую роль в восстановлении Украины, и эти усилия по восстановлению должны идти бок о бок с реформами, которые позволят построить современную и устойчивую страну, которая будет двигаться в ЕС. Еврокомиссия работает над предложениями в этой сфере, которые предположительно будут сопровождаться среднесрочным пересмотром многолетней финансовой перспективы ЕС», — добавил Валдис Домбровскис.

Он отметил, что эти и другие темы будут обсуждаться на следующей неделе в Лондоне, где пройдет международная конференция по реконструкции Украины.

Укрінформ По материалам:

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