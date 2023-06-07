В ЕС рассказали, чем помогут Украине после подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua

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В ЕС рассказали, чем помогут Украине после подрыва Каховской ГЭС

Казна и Политика
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В ЕС рассказали, чем помогут Украине после подрыва Каховской ГЭС
В ЕС рассказали, чем помогут Украине после подрыва Каховской ГЭС
Европейский Союз задействует механизм гражданской защиты для оказания Украине помощи после подрыва россией дамбы Каховской гидроэлектростанции.
Об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия координирует работу с государствами-членами ЕС для быстрой доставки Украине дренажных насосов, пожарных рукавов, мобильных станций очистки воды и лодок.
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«Мы будем рядом с Украиной столько, сколько потребуется», — подчеркнула она.
Президент Еврокомиссии отдельно отметила, что россии придется заплатить за военные преступления, совершенные в Украине: «Разрушение дамбы, возмутительное нападение на гражданскую инфраструктуру, ставит под угрозу жизнь тысяч людей в Херсонской области».
Утром 6 июня Оперативное командование «Юг» сообщило, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, впоследствии областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Українська правда
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