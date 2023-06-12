США выделяют $437 тысяч в поддержку реформ и восстановление Украины — Finance.ua

США выделяют $437 тысяч в поддержку реформ и восстановление Украины Сегодня 11:32 — Казна и Политика

США выделяют $437 тысяч в поддержку реформ и восстановление Украины

США выделяют Украине 437 тысяч долларов на реализацию программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), направленной на поддержку реформ, восстановления и реконструкции Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Американский взнос профинансирует экономический анализ Украины для выявления пробелов и определения приоритетов реформ, необходимых для более широких усилий по восстановлению.

В настоящее время Соединенные Штаты предоставили $19,25 млрд бюджетной поддержки, чтобы разрешить правительству Украины выплачивать зарплаты службам реагирования и чиновникам, выполнять пенсионные обязательства и обеспечивать работу больниц, отметили в Госдепе.

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Соединенные Штаты и ОЭСР продолжают углублять и укреплять свое сотрудничество с Украиной в целях поддержки ее восстановления, добавили в ведомстве.

Организация экономического сотрудничества и развития — межправительственная организация, объединяющая 38 государств-членов, на которые приходится более 62% мирового ВВП. Члены ОЭСР провозглашают приверженность принципам демократии и рыночной экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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