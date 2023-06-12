США выделяют $437 тысяч в поддержку реформ и восстановление Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США выделяют $437 тысяч в поддержку реформ и восстановление Украины

Казна и Политика
21
США выделяют $437 тысяч в поддержку реформ и восстановление Украины
США выделяют $437 тысяч в поддержку реформ и восстановление Украины
США выделяют Украине 437 тысяч долларов на реализацию программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), направленной на поддержку реформ, восстановления и реконструкции Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Американский взнос профинансирует экономический анализ Украины для выявления пробелов и определения приоритетов реформ, необходимых для более широких усилий по восстановлению.
В настоящее время Соединенные Штаты предоставили $19,25 млрд бюджетной поддержки, чтобы разрешить правительству Украины выплачивать зарплаты службам реагирования и чиновникам, выполнять пенсионные обязательства и обеспечивать работу больниц, отметили в Госдепе.
Читайте также
Соединенные Штаты и ОЭСР продолжают углублять и укреплять свое сотрудничество с Украиной в целях поддержки ее восстановления, добавили в ведомстве.
Организация экономического сотрудничества и развития — межправительственная организация, объединяющая 38 государств-членов, на которые приходится более 62% мирового ВВП. Члены ОЭСР провозглашают приверженность принципам демократии и рыночной экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.