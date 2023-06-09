США озвучили Украине условия для получения денег — Finance.ua

США озвучили Украине условия для получения денег Сегодня 11:22

США озвучили Украине условия для получения денег

В Украине должна быть независимая судебная система, отсутствие коррупции и свободные СМИ, чтобы западные инвесторы захотели вкладывать сюда свои деньги.

Об этом сказала посол США в Украине Бриджит Бринк во время дискуссии в «Большой день с NV . Диалоги о восстановлении Украины», отметив при этом, что украинцы мечтают быть сильной и полноценной частью Европы и НАТО, но для этого нужно добиться верховенства права.

«Чтобы достичь этой цели, нужна одна фундаментальная вещь — открытое и свободное общество, которое базируется на верховенстве права. И я знаю, что это то, за что украинские лидеры и общество борются, и это то, что мы поддерживаем», — заявила посол.

Она добавила, что это движение в Европу и НАТО будет привлекать частных инвесторов, что в свою очередь поможет восстановить экономику и успех Украины.

«Инвесторы в Украине и США, с которыми я общалась, имеют определенные требования, чтобы вкладывать свои деньги. Это независимая судебная система, минимальный уровень коррупции, сильное корпоративное управление, свободная пресса и сильное гражданское общество», — сказала она.

Бринк заверила, что США продолжат поддержку Украины в неотложных нуждах. В том числе подготовиться к следующему отопительному сезону и сделать децентрализованную энергетику в Украине, которая будет более защищенной.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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