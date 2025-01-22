Восстановление инфраструктуры: Украина и Япония основали технологическую платформу — Finance.ua

Восстановление инфраструктуры: Украина и Япония основали технологическую платформу Сегодня 07:27 — Технологии&Авто

Восстановление инфраструктуры: Украина и Япония основали технологическую платформу

Украина и Япония основали платформу по внедрению технологий отстройки и восстановления украинской инфраструктуры.

Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

«Сегодня… в ходе онлайн-встречи с участием министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Накано-сан (Хиромасса Накано. — Ред.) и представителей всех причастных агентств и ведомств двух стран была основана Украинско-японская платформа по внедрению технологий отстройки и восстановления инфраструктуры Украины», — проинформировал дипломат.

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Он назвал запуск этой платформы «незаурядным событием, которое станет важным шагом на пути реального участия Японии в восстановлении инфраструктуры Украины».

Корсунский напомнил, что о создании платформы было объявлено во время визита в Токио первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко в декабре прошлого года.

«Договоренность в декабре стала реальностью в январе. За работу, дамы и господа», — призвал дипломат.

Укрінформ По материалам:

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