Восстановление инфраструктуры: Украина и Япония основали технологическую платформу — Finance.ua

Восстановление инфраструктуры: Украина и Япония основали технологическую платформу
Украина и Япония основали платформу по внедрению технологий отстройки и восстановления украинской инфраструктуры.
Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
«Сегодня… в ходе онлайн-встречи с участием министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Накано-сан (Хиромасса Накано. — Ред.) и представителей всех причастных агентств и ведомств двух стран была основана Украинско-японская платформа по внедрению технологий отстройки и восстановления инфраструктуры Украины», — проинформировал дипломат.
Он назвал запуск этой платформы «незаурядным событием, которое станет важным шагом на пути реального участия Японии в восстановлении инфраструктуры Украины».
Корсунский напомнил, что о создании платформы было объявлено во время визита в Токио первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко в декабре прошлого года.
«Договоренность в декабре стала реальностью в январе. За работу, дамы и господа», — призвал дипломат.
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