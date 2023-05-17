Восемь украинских топ-компаний до сих пор поддерживают связи с россией и беларусью – YouControl — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Восемь украинских топ-компаний до сих пор поддерживают связи с россией и беларусью – YouControl

Фондовый рынок
174
Восемь украинских топ-компаний до сих пор поддерживают связи с россией и беларусью – YouControl
Восемь украинских топ-компаний до сих пор поддерживают связи с россией и беларусью – YouControl
Шесть из топ-1000 украинских компаний продолжают поддерживать бизнес-связи с россией, две — с беларусью.
Об этом говорится в исследовании YouControl.

российский и белорусский «след» в компаниях:

  • ООО «Вента. ЛТД» связана с российским фармацевтическим холдингом группы «Катрен»;
  • в составе Крюковского вагоностроительного завода есть гражданин рф Станислав Гамзалов;
  • Кременчугский гормолокозавод принадлежит ЧАО «Галактон», акционером которого, в свою очередь, является российская компания «Данон россия»;
  • совладельцем компании по продаже сельскохозяйственной техники ООО «Юпитер 9 Агросервис» является гражданин россии Александр Барков, страной регистрации которого, согласно данным ЕГР, в настоящее время является Украина. Другой совладелец предприятия Борис Сапожников, ныне фигурирующий в качестве резидента Кипра, до сентября 2018 г. был зарегистрирован в российском Курске;
  • белорусский «след» в структуре собственности есть у двух компаний: ООО ИИ «Белферт Украина» и ООО «Агротехника». Последняя входит в состав группы компаний «Пан Курчак»;
  • бенефициарами еще двух компаний числятся граждане Китая. Это украинское представительство израильской компании Playtika, специализирующейся на разработке и публикации мобильных игр — ООО «Плейтика Украина». А также дочерняя компания польской LPP, работающая в сфере легкой промышленности и ритейла (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и SiNSAY) — ГП «ЛПП Украина» АО «ЛПП».
В то же время, 6 украинских компаний, согласно данным российского реестра юридических лиц, являются совладельцами компаний в россии.
Напомним, тысяча крупнейших предприятий по доходам в 2022 году сгенерировали около 6 триллионов грн. Большинство из них входят в отрасли топливно-энергетического и аграрно-промышленного комплекса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.