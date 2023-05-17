Восемь украинских топ-компаний до сих пор поддерживают связи с россией и беларусью – YouControl — Finance.ua

Восемь украинских топ-компаний до сих пор поддерживают связи с россией и беларусью – YouControl Сегодня 17:01 — Фондовый рынок

Восемь украинских топ-компаний до сих пор поддерживают связи с россией и беларусью – YouControl

Шесть из топ-1000 украинских компаний продолжают поддерживать бизнес-связи с россией, две — с беларусью.

Об этом говорится в исследовании YouControl.

российский и белорусский «след» в компаниях:

ООО «Вента. ЛТД» связана с российским фармацевтическим холдингом группы «Катрен»;

в составе Крюковского вагоностроительного завода есть гражданин рф Станислав Гамзалов;

Кременчугский гормолокозавод принадлежит ЧАО «Галактон», акционером которого, в свою очередь, является российская компания «Данон россия»;

совладельцем компании по продаже сельскохозяйственной техники ООО «Юпитер 9 Агросервис» является гражданин россии Александр Барков, страной регистрации которого, согласно данным ЕГР, в настоящее время является Украина. Другой совладелец предприятия Борис Сапожников, ныне фигурирующий в качестве резидента Кипра, до сентября 2018 г. был зарегистрирован в российском Курске;

белорусский «след» в структуре собственности есть у двух компаний: ООО ИИ «Белферт Украина» и ООО «Агротехника». Последняя входит в состав группы компаний «Пан Курчак»;

бенефициарами еще двух компаний числятся граждане Китая. Это украинское представительство израильской компании Playtika, специализирующейся на разработке и публикации мобильных игр — ООО «Плейтика Украина». А также дочерняя компания польской LPP, работающая в сфере легкой промышленности и ритейла (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и SiNSAY) — ГП «ЛПП Украина» АО «ЛПП».

В то же время, 6 украинских компаний, согласно данным российского реестра юридических лиц, являются совладельцами компаний в россии.

Напомним, тысяча крупнейших предприятий по доходам в 2022 году сгенерировали около 6 триллионов грн. Большинство из них входят в отрасли топливно-энергетического и аграрно-промышленного комплекса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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