Вопреки обстоятельствам: как украинский бизнес процветает во время войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Вопреки обстоятельствам: как украинский бизнес процветает во время войны

Личные финансы
30
Вопреки обстоятельствам: как украинский бизнес процветает во время войны
Вопреки обстоятельствам: как украинский бизнес процветает во время войны
Несмотря на существенные преграды, 30% украинских предприятий стремятся к росту, а 36% планируют нанять больше персонала в этом году.
Об этом свидетельствуют результаты опроса украинских малых и средних бизнесов (МСБ) в различных отраслях, проведенных платформой Payoneer.
Читайте также
Согласно данным, полномасштабная война так или иначе повлияла на 97% МСБ. 77% респондентов отметили, что война очень сильно повлияла на их планы, а еще 20% — немного.
Инфографика: Payoneer
Инфографика: Payoneer

Украинский бизнес постепенно возвращается домой

Так, у 69% предприятий сейчас весь персонал находится в Украине, несмотря на войну, а 25% имеют только часть персонала за границей.
Компании адаптировались к новой реальности и вошли в более стабильный ритм работы. Это позволило планировать деятельность на год вперед в отличие от начала войны, когда многие предприятия не могли строить планы дольше, чем на две-три недели.
Место для вашей рекламы
Так, в этом году 56% бизнесов планируют сохранить свои текущие позиции на рынке. В то же время, 30% из них стремятся развиваться и масштабироваться.

Внедрение инноваций

Кроме того, некоторые компании стремятся внедрять инновации и диверсифицировать товары и услуги (4%), исследовать новые рынки (2%) и заключать партнерства (8%) для движения вперед.
Эти планы на будущее также отражаются на количестве предприятий, которые планируют нанять больше сотрудников в 2023 году.
Читайте также
Результаты опроса свидетельствуют, что 36% из них планируют расширять свои команды, невзирая на серьезные трудности в управлении бизнесом во время войны.

Ресурсы компаний

Значительное количество украинского МСБ (56%) утверждает, что ему не хватает собственных ресурсов для достижения своих бизнес-целей.
Однако 44% предприятий считают, что способны достичь их без поддержки извне. Эта цифра дает возможность предположить, что большая часть украинского бизнеса достаточно изобретательна, чтобы достичь своих целей самостоятельно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.