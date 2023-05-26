Вопреки обстоятельствам: как украинский бизнес процветает во время войны — Finance.ua

Вопреки обстоятельствам: как украинский бизнес процветает во время войны Сегодня 09:30 — Личные финансы

Вопреки обстоятельствам: как украинский бизнес процветает во время войны

Несмотря на существенные преграды, 30% украинских предприятий стремятся к росту, а 36% планируют нанять больше персонала в этом году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса украинских малых и средних бизнесов (МСБ) в различных отраслях, проведенных платформой Payoneer

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Согласно данным, полномасштабная война так или иначе повлияла на 97% МСБ. 77% респондентов отметили, что война очень сильно повлияла на их планы, а еще 20% — немного.

Инфографика: Payoneer

Украинский бизнес постепенно возвращается домой

Так, у 69% предприятий сейчас весь персонал находится в Украине, несмотря на войну, а 25% имеют только часть персонала за границей.

Компании адаптировались к новой реальности и вошли в более стабильный ритм работы. Это позволило планировать деятельность на год вперед в отличие от начала войны, когда многие предприятия не могли строить планы дольше, чем на две-три недели.

Так, в этом году 56% бизнесов планируют сохранить свои текущие позиции на рынке. В то же время, 30% из них стремятся развиваться и масштабироваться.

Внедрение инноваций

Кроме того, некоторые компании стремятся внедрять инновации и диверсифицировать товары и услуги (4%), исследовать новые рынки (2%) и заключать партнерства (8%) для движения вперед.

Эти планы на будущее также отражаются на количестве предприятий, которые планируют нанять больше сотрудников в 2023 году.

Результаты опроса свидетельствуют, что 36% из них планируют расширять свои команды, невзирая на серьезные трудности в управлении бизнесом во время войны.

Ресурсы компаний

Значительное количество украинского МСБ (56%) утверждает, что ему не хватает собственных ресурсов для достижения своих бизнес-целей.

Однако 44% предприятий считают, что способны достичь их без поддержки извне. Эта цифра дает возможность предположить, что большая часть украинского бизнеса достаточно изобретательна, чтобы достичь своих целей самостоятельно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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