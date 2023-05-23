Всего 6% не понесли потери: как переживает войну малый и средний бизнес (исследование, инфографика) — Finance.ua

Всего 6% не понесли потери: как переживает войну малый и средний бизнес (исследование, инфографика) Сегодня 12:03 — Личные финансы

Всего 6% не понесли потери: как переживает войну малый и средний бизнес (исследование, инфографика)

Малый и средний бизнес все больше испытывает негативное влияние экономических последствий российской агрессии. За последние полгода в МСБ существенно выросли потери, вызванные войной. Никакого ущерба до настоящего времени не понесли только 6% предпринимателей, хотя еще в октябре без потерь работали 10%.

Таковы результаты ежеквартального опроса Европейской Бизнес Ассоциации среди представителей малого и среднего бизнеса — участников проекта Unlimit Ukraine.

Как бизнес оценивает свои потери

С 33% в октябре 2022 года до текущих 24% в мае уменьшилось количество МСБ, которые оценивают потери своего бизнеса в минимальную сумму до 10 тысяч долларов.

О потерях в диапазоне 10−50 тысяч сообщают уже 26% опрашиваемых, еще 20% - в диапазоне 50−100 тысяч, а 18% - более 100 тысяч долларов.

При этом 24% опрашиваемых понесли потери непосредственно в результате боевых действий, а у 7% имеются активы на оккупированных территориях.

Нынешние проблемы и вызовы

Для 57% опрошенных нами предпринимателей на данный момент самая актуальная проблема — снижение покупательной способности населения, для 31% - нехватка финансирования и доступа к кредитованию, и 29% - налоговое давление. По 28% сетуют на нехватку специалистов и проблемы с бронированием сотрудников и выездом за границу.

Несмотря на трудности, 41% предпринимателей работают в полном объеме, 49% ведут деятельность с определенными ограничениями, а 10% не работают — что сопоставимо с ситуацией полугодичной давности.

Топ-3 ограничения, которые были вынуждены вводить компании, остаются неизменными:

34% сократили географию деятельности,

18% перешли на дистанционный режим работы,

а 15% респондентов закрыли часть своих представительств.

Финансы и зарплаты

Растет процент предприятий, не имеющих достаточных финансовых резервов, что расшатывает финансовую устойчивость малого бизнеса.

Так, количество МСБ без каких-либо резервов увеличилось с 25% в октябре до 32% в мае.

В то же время с 14% до 12% уменьшилось количество компаний, которые располагают финансовыми резервами на год и более.

В один месяц сейчас оценивают собственную финансовую устойчивость 4% предпринимателей, в несколько месяцев — 31%, и в шесть месяцев — 18%.

Несмотря на это, 62% предпринимателей продолжают выплату заработной платы сотрудникам в полном объеме. Количество компаний, сокращающих размер заработной платы, несколько уменьшилось с 18% до 16%. В то же время увеличилось количество предприятий, отправивших сотрудников в неоплачиваемый отпуск — с 9% до 12%. Не выплачивают заработную плату сейчас 7% МСБ, увольняют работников — 16%.

Программы государственной поддержки все еще не пользуются широкой популярностью среди представителей МСБ, несмотря на сложные условия работы. К примеру, для 24% опрошенных нами предпринимателей не хватает информации о программах государственной и международной поддержки. В то же время, наиболее активно предприниматели пользовались налоговыми льготами (38% опрошенных) и программой «Доступные кредиты 5−7-9%» (28%). При этом пользование налоговыми льготами большинство предпринимателей, а именно 64% оценили положительно, а вот мнения относительно «5−7-9» разделились — из тех, кто подавался на программу, почти половина, а именно 48% имели негативный опыт, в том числе предприниматели жаловались на трудности получения кредита, большие первые взносы, отказ в получении без объяснений и не покрытие многих категорий бизнеса.

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