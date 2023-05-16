Главные препятствия для бизнеса в военное время (исследования, инфографика) — Finance.ua
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Главные препятствия для бизнеса в военное время (исследования, инфографика)

Личные финансы
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Главные препятствия для бизнеса в военное время (исследования, инфографика)
Главные препятствия для бизнеса в военное время (исследования, инфографика)
Оценки текущей ситуации в стране и на предприятии продолжают медленно расти, а ожидания несколько ухудшились.
Об этом свидетельствуют результаты Ежемесячного опроса руководителей предприятий «Украинский бизнес в условиях войны» от О О Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).
Как заявляет Оксана Кузяков, исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций, результаты хорошие, а ожидания положительные, хоть и менее оптимистичные, чем в предыдущем месяце.

Препятствия для ведения бизнеса в военное время

Главные препятствия для бизнеса в военное время (исследования, инфографика)
Как показал опрос, рост цен на сырье и товары остается на первой позиции среди бизнес-препятствий. Также в пятерку проблем, которые чаще всего называют, вошли сложности с логистикой, уменьшение спроса на продукцию, разрыв цепочек поставок и нехватка рабочей силы.
А вот важность перебоев с электро-, водо- или теплоснабжением как препятствие переместилось со второго на шестое место в списке.
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Бизнес также отмечает, что в апреле было несколько менее опасно работать: процент респондентов по этому показателю продолжил уменьшаться (но здесь стоит отметить, что эта волна опроса завершилась до того, как россия вновь активировала ракетные удары).
Главные препятствия для бизнеса в военное время (исследования, инфографика)

Перебои со светом уже не большая проблема

Как рассказал старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Евгений Ангел, в апреле 2023 уже третий месяц подряд уменьшается процент респондентов, которые считают перебои с электроснабжением препятствием для ведения бизнеса.
Главные препятствия для бизнеса в военное время (исследования, инфографика)
Исследование показало, что только 5% предприятий временно приостанавливали работу из-за отключения электроснабжения в марте, что лишь подтверждает положительную ситуацию в конце зимнего сезона:
  • 65% предприятий вообще не имели отключений (в феврале эта доля составила 39%);
  • 30% предприятий работали все время, даже если были отключения электроснабжения (33% в феврале);
  • в марте только 1% предприятий не работали более половины (51−100%) рабочего времени;
  • средние потери рабочего времени снизились до 2% (среди предприятий, у которых были отключения электроснабжения).

Что изменилось для бизнеса за год войны

Финансово-экономическая ситуация на предприятиях, по сравнению с тем, «что было год назад», улучшается второй месяц подряд:
  • процент тех, кто считает ситуацию лучше, вырос с 41% до 50%;
  • процент тех, у кого ситуация хуже, уменьшился с 43% до 30%;
  • процент тех, для кого «ничего не изменилось», несколько увеличился с 17% до 21%
При этом крупные предприятия чувствуют себя гораздо лучше других.
Главные препятствия для бизнеса в военное время (исследования, инфографика)
В апреле предприятия ускорили восстановление. Самая высокая за последний год доля предприятий, работающих почти на полную и на полную мощность:
  • на полную мощность (100% и более) работают 8% предприятий, что больше, чем в предыдущем месяце (5%);
  • доля предприятий, работающих почти на полную мощность (75%-99%), выросла с 47% до 50%;
  • доля предприятий, вообще не работающих, остается без существенных изменений с прошлого лета (3% в апреле).

Чего бизнес ожидает в будущем

«Когда мы говорим о будущем, далекое будущее остается не очень четким для бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты правой части слайда. Так, 57,7% опрошенных компаний ответили, что они не могут предусмотреть, как изменится деятельность предприятия через 2 года, потому что это слишком долгая перспектива», — утверждает исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций Оксана Кузякив.
Главные препятствия для бизнеса в военное время (исследования, инфографика)
Более того, почти четверть (23,4%) компаний не брались определять финансово-экономическую ситуацию в перспективе года.
Главные препятствия для бизнеса в военное время (исследования, инфографика)
Полугодовые ожидания финансово экономической ситуации у компаний и в экономике страны в целом росли с декабря 2022 года по март 2023 года. В апреле этот показатель незначительно ухудшился.
В апреле по сравнению с мартом доля предприятий, планирующих рост производства в ближайшие 3−4 месяца, уменьшилась с 60,1% до 50,2%.
  • доля предприятий, планирующих сокращать производство, выросла с 3,8% в марте до 6,1% в апреле;
  • доля предприятий, планирующих сохранить объемы производства в ближайшие месяцы на прежнем уровне, уменьшилась с 36,1% до 43,8%.
Главные препятствия для бизнеса в военное время (исследования, инфографика)

Ожидания относительно занятости и нестабильность на рынке труда

В апреле процент предприятий, планирующих рост занятости, уменьшился с 8,3% до 5,6%, а процент предприятий, которые намерены сократить количество работников, остался без существенных изменений (3,4% в марте и 3,1% в апреле).
После уменьшения в прошлом месяце предприятия снова сообщают об усугублении проблем с поиском персонала (как квалифицированного, так и неквалифицированного).
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Но это происходит по разным причинам:
  • квалифицированные работники: из-за увеличения % компаний, сообщивших, что им труднее найти квалифицированных работников (с 19,9% до 26,9%);
  • неквалифицированные работники: из-за уменьшения % компаний, сообщивших, что их легко найти (с 7,0% до 4,9%)
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По материалам:
Finance.ua
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