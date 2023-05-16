Главные препятствия для бизнеса в военное время (исследования, инфографика) — Finance.ua

Главные препятствия для бизнеса в военное время (исследования, инфографика) Сегодня 13:03 — Личные финансы

Главные препятствия для бизнеса в военное время (исследования, инфографика)

Оценки текущей ситуации в стране и на предприятии продолжают медленно расти, а ожидания несколько ухудшились.

Об этом свидетельствуют результаты Ежемесячного опроса руководителей предприятий «Украинский бизнес в условиях войны» от О О Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Как заявляет Оксана Кузяков, исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций, результаты хорошие, а ожидания положительные, хоть и менее оптимистичные, чем в предыдущем месяце.

Препятствия для ведения бизнеса в военное время

Как показал опрос, рост цен на сырье и товары остается на первой позиции среди бизнес-препятствий. Также в пятерку проблем, которые чаще всего называют, вошли сложности с логистикой, уменьшение спроса на продукцию, разрыв цепочек поставок и нехватка рабочей силы.

А вот важность перебоев с электро-, водо- или теплоснабжением как препятствие переместилось со второго на шестое место в списке.

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Бизнес также отмечает, что в апреле было несколько менее опасно работать: процент респондентов по этому показателю продолжил уменьшаться (но здесь стоит отметить, что эта волна опроса завершилась до того, как россия вновь активировала ракетные удары).

Перебои со светом уже не большая проблема

Как рассказал старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Евгений Ангел, в апреле 2023 уже третий месяц подряд уменьшается процент респондентов, которые считают перебои с электроснабжением препятствием для ведения бизнеса.

Исследование показало, что только 5% предприятий временно приостанавливали работу из-за отключения электроснабжения в марте, что лишь подтверждает положительную ситуацию в конце зимнего сезона:

65% предприятий вообще не имели отключений (в феврале эта доля составила 39%);

30% предприятий работали все время, даже если были отключения электроснабжения (33% в феврале);

в марте только 1% предприятий не работали более половины (51−100%) рабочего времени;

средние потери рабочего времени снизились до 2% (среди предприятий, у которых были отключения электроснабжения).

Что изменилось для бизнеса за год войны

Финансово-экономическая ситуация на предприятиях, по сравнению с тем, «что было год назад», улучшается второй месяц подряд:

процент тех, кто считает ситуацию лучше, вырос с 41% до 50%;

процент тех, у кого ситуация хуже, уменьшился с 43% до 30%;

процент тех, для кого «ничего не изменилось», несколько увеличился с 17% до 21%

При этом крупные предприятия чувствуют себя гораздо лучше других.

В апреле предприятия ускорили восстановление. Самая высокая за последний год доля предприятий, работающих почти на полную и на полную мощность:

на полную мощность (100% и более) работают 8% предприятий, что больше, чем в предыдущем месяце (5%);

доля предприятий, работающих почти на полную мощность (75%-99%), выросла с 47% до 50%;

доля предприятий, вообще не работающих, остается без существенных изменений с прошлого лета (3% в апреле).

Чего бизнес ожидает в будущем

«Когда мы говорим о будущем, далекое будущее остается не очень четким для бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты правой части слайда. Так, 57,7% опрошенных компаний ответили, что они не могут предусмотреть, как изменится деятельность предприятия через 2 года, потому что это слишком долгая перспектива», — утверждает исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций Оксана Кузякив.

Более того, почти четверть (23,4%) компаний не брались определять финансово-экономическую ситуацию в перспективе года.

Полугодовые ожидания финансово экономической ситуации у компаний и в экономике страны в целом росли с декабря 2022 года по март 2023 года. В апреле этот показатель незначительно ухудшился.

В апреле по сравнению с мартом доля предприятий, планирующих рост производства в ближайшие 3−4 месяца, уменьшилась с 60,1% до 50,2%.

доля предприятий, планирующих сокращать производство, выросла с 3,8% в марте до 6,1% в апреле;

доля предприятий, планирующих сохранить объемы производства в ближайшие месяцы на прежнем уровне, уменьшилась с 36,1% до 43,8%.



Ожидания относительно занятости и нестабильность на рынке труда

В апреле процент предприятий, планирующих рост занятости, уменьшился с 8,3% до 5,6%, а процент предприятий, которые намерены сократить количество работников, остался без существенных изменений (3,4% в марте и 3,1% в апреле).

После уменьшения в прошлом месяце предприятия снова сообщают об усугублении проблем с поиском персонала (как квалифицированного, так и неквалифицированного).

Но это происходит по разным причинам:

квалифицированные работники: из-за увеличения % компаний, сообщивших, что им труднее найти квалифицированных работников (с 19,9% до 26,9%);

неквалифицированные работники: из-за уменьшения % компаний, сообщивших, что их легко найти (с 7,0% до 4,9%)

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