Volvo запускает новейшее обновление программного обеспечения для автомобилей — Finance.ua

Volvo запускает новейшее обновление программного обеспечения для автомобилей 05.06.2025, 01:23 — Технологии&Авто

Volvo запускает новейшее обновление программного обеспечения для автомобилей

Volvo планирует интегрировать современные обновления программного обеспечения в автомобили 2026 модельного года, обеспечивая больше комфорта и новых функций.

Компания представила усовершенствованный пользовательский интерфейс под названием Volvo Car UX, который появится у всех новых авто 2026 года выпуска, включая модели EX30, EX90 и обновленный XC90.

Этот апдейт будет охватывать около 2,5 миллионов автомобилей со встроенным Google, в том числе от модели 2020 года.

Обновление станет доступным для некоторых моделей C40, XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country и XC90.

Напомним, генеральный директор компании Volvo Хокан Самуэльссон объявил , что клиентам придется покрывать большую часть расходов, связанных с повышением тарифов. По его словам, импорт одного из самых доступных автомобилей компании в Соединенные Штаты может оказаться невозможным в случае роста пошлины.

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