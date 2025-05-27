Клієнти платитимуть більше: Volvo про наслідки тарифної політики — Finance.ua

Клієнти платитимуть більше: Volvo про наслідки тарифної політики Вчора 01:04 — Технології&Авто

Клієнти платитимуть більше: Volvo про наслідки тарифної політики

Генеральний директор компанії Volvo Хокан Самуельссон оголосив, що клієнтам доведеться покривати більшу частину витрат, пов’язаних з підвищенням тарифів. За його словами, імпорт одного з найдоступніших автомобілів компанії до Сполучених Штатів може стати неможливим у разі зростання мита.

Президент США на минулому тижні заявив про рекомендацію ввести з 1 червня прямий тариф у розмірі 50% на товари з Європейського Союзу, мотивуючи це складністю торговельних відносин з ЄС. Пізніше Трамп повідомив про відтермінування цієї норми. Проте Самуельссон повідомив агентству Reuters, що 50-відсотковий тариф обмежить можливості Volvo Cars щодо продажу електромобіля EX30 бельгійського виробництва в США.

«Звичайно, це було б майже неможливо», — сказав він, додавши, що з огляду на мінливий характер загрози введення мита, він не буде будувати подальших припущень.

Мита на імпорт автомобілів та автокомпонентів викликали потрясіння в світовій автомобільній промисловості: деякі компанії змінили виробничі плани для зниження витрат, пов’язаних з митом, тоді як інші вичікують, щоб побачити, чи зміниться політика.

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Модель EX30, яка, за словами Самуельссона, «дуже серйозно постраждала» від мита, оскільки спочатку виробнялась у Китаї та була спробою Volvo надати своїм клієнтам доступний електромобіль. При запланованій початковій ціні $35 000 високе мито, накладене на автомобілі китайського виробництва, змусило Volvo відкласти продаж автомобіля на ринку США до початку виробництва в Генті, Бельгія.

Виробництво в Бельгії розпочалось у квітні цього року, проте початкова ціна автомобіля зараз становить $46 195. Це збільшення демонструє, як торговельні суперечки безпосередньо впливають на кінцевих споживачів, змушуючи їх платити за геополітичні рішення.

Ampercar За матеріалами:

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