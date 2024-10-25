Volvo сократил план продаж из-за слабого спроса — Finance.ua

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Volvo сократил план продаж из-за слабого спроса

Технологии&Авто
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Volvo сократил план продаж из-за слабого спроса
Volvo сократил план продаж из-за слабого спроса
Шведский автопроизводитель Volvo заявил, что сосредоточится на защите прибыли, а не на увеличении объемов.
Автопроизводитель будет сосредотачиваться на защите рентабельности, а не на увеличении объемов, и поэтому ожидает, что в текущем году продажи вырастут на 8 процентов по сравнению с предыдущим прогнозом на 15 процентов.
«Спрос продолжает снижаться и сейчас влияет на сегмент премиум-класса», — говорится в заявлении Volvo.
Бренд, принадлежащий Geely, уже снизил свой прогноз прибыли в прошлом месяце, ссылаясь на неопределенную мировую экономику и повышение тарифов на электромобили, изготовленные в Китае, где у него есть определенное производство.
За последние недели Volkswagen, Stellantis, Aston Martin, Mercedes-Benz и BMW снизили свои ожидания прибылей.
В сентябре шведская компания также присоединилась к растущему списку автопроизводителей, которые сокращают амбиции в отношении электромобилей, отказавшись от цели продавать только полностью электрические автомобили до конца десятилетия.
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Производитель электрических внедорожников EX90 и EX30 заявил, что ему может понадобиться сохранить некоторые гибридные модели в своем портфолио на фоне замедления рынка электромобилей с аккумуляторами.
Операционная прибыль Volvo в третьем квартале превысила ожидания благодаря высокому спросу на ее модели с аккумулятором.
За этот период розничные продажи выросли на 3 процента до 172 849 автомобилей, причем 48 процентов от общего объема составили полностью электрические и гибридные автомобили.
Volvo заявила, что компания адаптируется к ценообразованию в Китае, что привело к снижению объемов продаж на крупнейшем в мире автомобильном рынке.
«Внутренняя инициатива компании по повышению эффективности затрат уже привела к снижению переменных затрат и остается важной сферой внимания, и действия в этой сфере будут ускорены», — заявили в Volvo.
По материалам:
motorcar
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