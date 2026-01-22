Volvo представила свой первый электрический внедорожник среднего размера Сегодня 23:45 — Технологии&Авто

Автомобиль имеет сверхбыструю зарядку и запас хода 810 километров., www.bloomberg.com

Компания-производитель автомобилей Volvo Car AB представила в Швеции свой первый полностью электрический среднеразмерный внедорожник Volvo EX60.

Об этом сообщает Bloomberg.

В компании рассказали, что пятиместный автомобиль, представленный на мероприятии за пределами Стокгольма в среду, должен стать «тем, кто меняет правила игры» в грядущем росте Volvo.

Начальная цена в Германии составляет 62 990 евро (73 701 доллар США), что соответствует цене бестселлера гибридного внедорожника XC60.

«Важнейшим препятствием для электрификации было то, что электромобили слишком дорогие. Цена этого автомобиля примерно такая же, как и у обычного гибрида, подключаемого к сети», — сказал генеральный директор Volvo Хокан Самуэльсон.

Volvo планирует начать продажи EX60 в США в конце весны.

Автомобиль может похвастаться сверхбыстрой зарядкой и запасом хода 810 километров, что является наибольшим в линейке автопроизводителя.

Volvo базируется в шведском Гетеборге и принадлежит китайской Geely. В настоящее время компания производит больший электрический внедорожник EX90 и Polestar 3 на своем заводе в Южной Каролине в США.

Volvo также ожидает ответа от регуляторов в США относительно того, отвечают ли ее автомобили нормативным требованиям. Компания может столкнуться с запретом на продажу будущих моделей в США из-за того, что большинство акций компании принадлежит Китаю.

Укрінформ

