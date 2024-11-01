Volvo начала производство бронированных кроссоверов — Finance.ua

Volvo начала производство бронированных кроссоверов Сегодня 01:30 — Технологии&Авто

Volvo начала производство бронированных кроссоверов

Volvo известна как одна из самых безопасных марок автомобилей в мире, оснащенных активными и пассивными системами защиты пассажиров, многие из которых были запатентованы более 40 лет назад. Однако для состоятельных клиентов, часто путешествующих в потенциально опасных местах, это может быть недостаточно.

В октябре компания Volvo представила программу бронирования своих кроссоверов XC60 и XC90, разработанную совместно с испанской фирмой Carbon Blindados. Новое решение обещает непревзойденный уровень безопасности даже от огнестрельного оружия средней мощности. Программа бронирования предлагает защиту NIJ-IIIA/VPAM BR2009, которая избавляет от большинства распространенных видов оружия. Модификации включают в себя бронированные окна, усиленные капот и моторный отсек, а также укрепленные стойки и двери.

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Несмотря на все изменения, внешний вид автомобилей остается практически стандартным, чтобы сохранить высокий уровень незаметности на дороге. Для поддержки управляемости были усилены амортизаторы и сохранены все активные системы безопасности.

Этот вид бронирования преимущественно нацелен на бразильский и мексиканский рынки, где высокий риск нападений.

uamotors По материалам:

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