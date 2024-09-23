Volkswagen приостановил производство и продажу ID.4 — Finance.ua

Volkswagen приостановил производство и продажу ID.4 23.09.2024, 01:28 — Технологии&Авто

Volkswagen приостановил производство и продажу ID.4

Немецкий производитель Volkswagen временно приостановил производство и продажу электромобиля ID.4.

На американском заводе Volkswagen временно остановлено производство электромобиля ID.4 из-за проблем с дверными ручками.

Оказалось, что вода может проникать в электронику дверных ручек, что может привести к их открыванию при движении. Это уже второй случай отзыва ID.4 из-за этой проблемы.

Volkswagen также отозвал почти 100 000 автомобилей ID.4 в США. Производство на заводе в Чаттануге, Теннесси, приостановлено для решения проблемы.

Автопроизводитель заявил, что дилеры проверят каждую дверную ручку и заменят ее усовершенствованным вариантом, если это необходимо. Программное обеспечение автомобиля также будет обновлено, чтобы исправить ситуацию. По словам Эндрю Савваса, руководителя VW США по продажам, немецкий производитель автомобилей стремится найти исправление до начала 2025 года.

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Volkswagen не известно о каких-либо авариях или травмах в результате этой проблемы, но с июня 2023 года по май 2024 года было подано 135 гарантийных претензий.

Компания заявила, что планирует поддержать уволенных работников, добавив пособие по безработице от государства. Они получат 80% своей базовой компенсации и будут продолжать получать все текущие льготы при остановке производства.

motorcar По материалам:

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