Volkswagen предупредил о закрытии заводов и увольнении работников — Finance.ua

Volkswagen предупредил о закрытии заводов и увольнении работников 04.09.2024, 00:41 — Технологии&Авто

Volkswagen предупредил о закрытии заводов и увольнении работников

Немецкий автопроизводитель Volkswagen не исключает закрытия заводов и вызванных производственной необходимостью увольнений сотрудников в рамках принятой в 2023 году программы экономии. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 2 сентября, заявлении после заседания руководства концерна, пишет DW.

С точки зрения правления необходимо провести масштабную реструктуризацию марок группы Volkswagen AG. «В нынешней ситуации без быстрого принятия мер нельзя исключить и закрытие заводов по производству автомобилей и комплектующих», — считают в компании. К тому же руководство убеждено, что поставленных целей по экономии средств не достичь за счет запланированного ранее сокращения рабочих мест, частичного выхода работников на пенсию и единовременных выплат.

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Поэтому руководство приняло решение прекратить действие гарантий занятости, которые с 1994 года прописаны в трудовых договорах. Компания отказывается от обещания не сокращать персонал до 2030 года.

Программа экономии отстает от цели

Глава концерна Оливер Блуме (Oliver Blume) обосновал курс жесткой экономии тем, что положение европейского автопрома в последнее время осложняется, в частности, из-за проникновения на европейский рынок новых игроков. В руководстве компании признали, что принятая в 2023 году программа экономии отстает от цели в несколько миллиардов евро.

Глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло (Daniela Cavallo) заявила, что руководство концерна ставит под вопрос существование немецких заводов, внутренние коллективные соглашения VW об оплате труда и программу сохранения рабочих мест. Она потребовала не перекладывать провалы в политике экономики на плечи рабочих и предупредила о противодействии этим планам.

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Менеджмент компании предлагает закрытие не менее одного завода по производству автомобилей и одного — по производству запчастей. Реализация этих планов будет означать, что Volkswagen Group закроет завод в Германии впервые с момента своего основания 87 лет назад.

Местные политики в Нижней Саксонии уже призвали концерн избежать объявленных планов по закрытию заводов и сокращению рабочих мест.

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