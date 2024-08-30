Презентован новый седан Volkswagen Passat B9 — Finance.ua

Презентован новый седан Volkswagen Passat B9 Сегодня 23:44 — Технологии&Авто

Презентован новый седан Volkswagen Passat B9, Фото: Volkswagen

Линейка Volkswagen Passat B9 расширена — к универсалу присоединился новый седан Pro. Его презентовали на автошоу в Чэнду (Китай).

Детали автомобиля появились на официальном сайте Volkswagen.

Примечательно, что в Китае презентовали уже два седана Volkswagen Passat B9 — ранее показали еще одну четырехдверную модель, которую назвали VW Magotan. Оба автомобиля отличаются элегантным силуэтом. Впрочем, если Magotan имеет иной дизайн передней части, то «лицо» Volkswagen Passat Pro точно такое же, как у европейского универсала — с изогнутыми фарами и широкой решеткой радиатора. К тому же, Passat Pro несколько больше Magotan.

Фото: Volkswagen

Размеры Volkswagen Passat 2024:

длина — 5006 мм;

ширина — 1850 мм;

высота — 1489 мм;

колесная база — 2871 мм.

Салон Volkswagen Passat Pro в целом повторяет интерьер универсала, однако седану предложили новую опцию — отдельный дисплей для переднего пассажира. Также можно заказать трехзонный климат-контроль, проекцию на лобовое стекло и массаж кресел. Салон стал просторнее, а объем багажника составляет 520 л.

Фото: Volkswagen

Седан Volkswagen Passat B9 со старта получил бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (160 л. с.) и 2,0 л (220 л. с.), а позже может появиться гибрид. Все версии оснащены 7-ступенчатым роботом DSG и передним приводом.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.