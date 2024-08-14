Volkswagen не позволит владельцам электромобилей заряжаться до 100% — Finance.ua

Volkswagen не позволит владельцам электромобилей заряжаться до 100% 14.08.2024, 00:16 — Технологии&Авто

Volkswagen не позволит владельцам электромобилей заряжаться до 100%

Сеть быстрых зарядных станций Electrify America, созданная Volkswagen, намерена ввести ограничения для пользователей зарядных станций.

Как пишет Carscoops, владельцы электромобилей смогут заряжать свои машины максимум до 85%, а для тех, кто будет оставаться дольше, введут дополнительную плату.

Дело в том, что современные станции позволяют относительно быстро зарядить АКБ до 80%, но затем скорость подзарядки существенно снижается. Немногие понимают, что публичные терминалы не следует использовать для полной зарядки.

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Electrify America на десяти загруженных станциях в Калифорнии ограничит максимальный заряд на уровне 85%. За каждую последующую минуту с водителя будут списывать дополнительно 40 центов.

Сеть Electrify America была построена Volkswagen в конце 2016 года за 2 миллиарда долларов.

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Ampercar По материалам:

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