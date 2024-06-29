Volkswagen отзывает более 270 тысяч автомобилей из-за проблем с электропроводкой — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Volkswagen отзывает более 270 тысяч автомобилей из-за проблем с электропроводкой

Фондовый рынок
17
Volkswagen отзывает более 270 тысяч автомобилей из-за проблем с электропроводкой
Volkswagen отзывает более 270 тысяч автомобилей из-за проблем с электропроводкой
Volkswagen отзывает более 271 тысячи автомобилей в Соединенных Штатах из-за неисправности электропроводки, что может повлиять на работу подушки безопасности.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национальной администрации управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Отмечается, что обнаруженная неисправность электропроводки может привести к выключению подушки безопасности переднего пассажира, когда сиденье занято.
Читайте также
Отзыв касается конкретных автомобилей модели Atlas 2021−2024 годов выпуска, где система обнаружения пассажиров (PODS) может иметь сбой в электропроводке.
Дилеры компании Volkswagen бесплатно заменят коврик датчика PODS и жгут проводов для пострадавших клиентов, отметили в NHTSA.
Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Купить онлайн карту Assistance

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.