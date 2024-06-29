Volkswagen отзывает более 270 тысяч автомобилей из-за проблем с электропроводкой — Finance.ua

Volkswagen отзывает более 270 тысяч автомобилей из-за проблем с электропроводкой 29.06.2024, 01:07 — Фондовый рынок

Volkswagen отзывает более 270 тысяч автомобилей из-за проблем с электропроводкой

Volkswagen отзывает более 271 тысячи автомобилей в Соединенных Штатах из-за неисправности электропроводки, что может повлиять на работу подушки безопасности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национальной администрации управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Отмечается, что обнаруженная неисправность электропроводки может привести к выключению подушки безопасности переднего пассажира, когда сиденье занято.

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Отзыв касается конкретных автомобилей модели Atlas 2021−2024 годов выпуска, где система обнаружения пассажиров (PODS) может иметь сбой в электропроводке.

Дилеры компании Volkswagen бесплатно заменят коврик датчика PODS и жгут проводов для пострадавших клиентов, отметили в NHTSA.

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Укрінформ По материалам:

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