Volkswagen окончательно ушел из россии — Finance.ua

Volkswagen окончательно ушел из россии Сегодня 21:32 — Мир

Volkswagen окончательно ушел из россии

Немецкая Volkswagen Group окончательно ушла из россии, продав свои активы местному инвестору. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что Volkswagen Group завершила продажу своей доли в ООО «Фольксваген Груп Рус», включая локальные дочерние компании, а также компании ООО «Арт-Финанс», которую поддерживает российский дилер «Авилон».

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Согласно сообщению, сделка включает завод в Калуге, структуру импортера (дистрибьюторский и послепродажный бизнес), а также складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками.

Группа не сообщила подробностей о цене. В то же время агентство Reuters , ссылаясь на свои источники, сообщает, что сумма сделки оценивается в 125 млн евро ($138 млн).

Отмечается, что завод компании в Калуге имеет производственную мощность 225 тысяч автомобилей в год и более 4 тысяч сотрудников. Он был остановлен с марта 2022 года в связи со вторжением россии в Украину.

УНІАН По материалам:

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