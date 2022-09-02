Норвежская Equinor первой из нефтегазовых компаний полностью ушла из россии — Finance.ua
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Норвежская Equinor первой из нефтегазовых компаний полностью ушла из россии

Фондовый рынок
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Норвежская Equinor первой из нефтегазовых компаний полностью ушла из россии
Норвежская Equinor первой из нефтегазовых компаний полностью ушла из россии
Норвежская энергетическая группа Equinor завершила выход из россии, выполнив обещание, данное после вторжения россии в Украину в феврале. Это знаменует собой первый полный и упорядоченный выход из россии международной нефтегазовой компании, в то время как давление на других, таких как TotalEnergies и ExxonMobil продолжается.
Об этом сообщает Reuters.
Equinor заявила 28 февраля, что начнет процесс выхода из совместных предприятий в россии. В марте Equinor заявила, что прекратит торговлю российской нефтью, а в мае компания объявила о соглашении о выходе из своих совместных предприятий в рф и передаче их государственной компании «Роснефть», ее давнему партнеру в стране.
После этого оставалось продать только один российский актив: арктическое Харьягинское нефтяное месторождение, эксплуатируемое российской «Зарубежнефтью», партнером которого является TotalEnergies.
«Теперь Equinor может подтвердить, что полный выход из Харьяги также завершен. После ухода из Харьяги у Equinor не осталось ни активов, ни проектов в россии», — говорится в заявлении.
Французская компания TotalEnergies, подвергшаяся критике за сохранение многих своих активов в россии, 26 августа объявила о согласии продать свою долю в Сибирском газовом месторождении местному партнеру «Новатэк».
Тем временем Shell и BP заявили, что планируют покинуть рф, но еще не завершили выход.
Указ президента россии, изданный в прошлом месяце, запретил инвесторам из «недружественных» стран продавать акции некоторых энергетических проектов до конца года, но в некоторых случаях указ предусматривает исключение.
Американская нефтяная компания Exxon сообщила российским чиновникам, что подаст в суд на федеральное правительство, если москва не разрешит компании выйти из гигантского нефтегазового проекта «Сахалин-1».
По материалам:
РБК-Україна
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