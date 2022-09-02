Норвежская Equinor первой из нефтегазовых компаний полностью ушла из россии — Finance.ua

Норвежская Equinor первой из нефтегазовых компаний полностью ушла из россии Сегодня 15:14 — Фондовый рынок

Норвежская Equinor первой из нефтегазовых компаний полностью ушла из россии

Норвежская энергетическая группа Equinor завершила выход из россии, выполнив обещание, данное после вторжения россии в Украину в феврале. Это знаменует собой первый полный и упорядоченный выход из россии международной нефтегазовой компании, в то время как давление на других, таких как TotalEnergies и ExxonMobil продолжается.

Об этом сообщает Reuters.

Equinor заявила 28 февраля, что начнет процесс выхода из совместных предприятий в россии. В марте Equinor заявила, что прекратит торговлю российской нефтью, а в мае компания объявила о соглашении о выходе из своих совместных предприятий в рф и передаче их государственной компании «Роснефть», ее давнему партнеру в стране.

После этого оставалось продать только один российский актив: арктическое Харьягинское нефтяное месторождение, эксплуатируемое российской «Зарубежнефтью», партнером которого является TotalEnergies.

«Теперь Equinor может подтвердить, что полный выход из Харьяги также завершен. После ухода из Харьяги у Equinor не осталось ни активов, ни проектов в россии», — говорится в заявлении.

Французская компания TotalEnergies, подвергшаяся критике за сохранение многих своих активов в россии, 26 августа объявила о согласии продать свою долю в Сибирском газовом месторождении местному партнеру «Новатэк».

Тем временем Shell и BP заявили, что планируют покинуть рф, но еще не завершили выход.

Указ президента россии, изданный в прошлом месяце, запретил инвесторам из «недружественных» стран продавать акции некоторых энергетических проектов до конца года, но в некоторых случаях указ предусматривает исключение.

Американская нефтяная компания Exxon сообщила российским чиновникам, что подаст в суд на федеральное правительство, если москва не разрешит компании выйти из гигантского нефтегазового проекта «Сахалин-1».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.