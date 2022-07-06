Volkswagen ликвидирует завод в Нижнем Новгороде — Finance.ua
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Volkswagen ликвидирует завод в Нижнем Новгороде

Фондовый рынок
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Volkswagen ликвидирует завод в Нижнем Новгороде
Volkswagen ликвидирует завод в Нижнем Новгороде
На этой неделе компания Volkswagen объявит о ликвидации производственной площадки в Нижнем Новгороде, утверждает «Газета.ru» со ссылкой на два источника, в том числе — в российском офисе немецкой компании. Официальная причина — сокращение поставок автокомпонентов на территорию рф, а также «блокирование логистических поставок».
Напомним, на мощностях «Группы ГАЗ» для концерна «Фольксваген» по контракту собирали Volkswagen Taos, а также Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia. Проектная мощность предприятия — 132 тысячи машин в год. В прошлом году в Нижнем построили 400-тысячный автомобиль для VW Group Rus, а также 750-тысячную «Шкоду».
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В начале марта этого года сборка «Фольксвагенов» и «Шкод» в россии, а также их поставка дилерам были прекращены из-за военных действий в Украине. Приблизительно через месяц прошел слух, будто бы заводы в Нижнем Новгороде и Калуге могут вернуться к работе летом, но теперь такое развитие событий кажется маловероятным.
В прошлом месяце стало известно, что работники нижегородской площадки смогли выторговать весьма привлекательные условия добровольного увольнения.
По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, за первые пять месяцев текущего года продажи бренда Volkswagen в россии составили 13 787 штук (-66%), продажи Skoda — 13 990 штук (-67%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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