Польша разрешит принудительную продажу российских компаний под санкциями — Finance.ua

Польша разрешит принудительную продажу российских компаний под санкциями
Польша намерена разрешить продажу попавших под санкции российских компаний. Делать это будут «в случае необходимости» после введения временного управления в таких компаниях.
Соответствующие поправки к закону о санкциях уже утвердило польское правительство. Об этом заявил заместитель главы министерства внутренних дел Мацей Васик, пишет Gazeta Olsztynska.
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«Проект поправки в так называемый закон о санкциях был принят правительством», — сказал чиновник. Он добавил, что поправка заключается во внедрении института принудительного администрирования, задачей которого будет подготовка к продаже подпадающих под санкции объектов.
«Польское законодательство устанавливает, что эта продажа может производиться с согласия собственников. Если такого согласия нет, суд может распорядиться продать такие объекты», — сказал замглавы МВД.
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Так, физические и юридические лица, попавшие в черный список министерства внутренних дел и администрации Польши, одновременно подвергнутся и национальным санкциям Польши. Для этого МВД составит списки физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую агрессию против Украины, а также причастны к нарушениям прав человека в россии и беларуси.
Отмечается, что польские санкции дополняют решение ЕС. Они не могут дублировать ограничения, применяемые к физическим и юридическим лицам на всей территории Европейского Союза.
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