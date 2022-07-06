Польша разрешит принудительную продажу российских компаний под санкциями — Finance.ua

Польша разрешит принудительную продажу российских компаний под санкциями Сегодня 14:32 — Фондовый рынок

Польша разрешит принудительную продажу российских компаний под санкциями

Польша намерена разрешить продажу попавших под санкции российских компаний. Делать это будут «в случае необходимости» после введения временного управления в таких компаниях.

Соответствующие поправки к закону о санкциях уже утвердило польское правительство. Об этом заявил заместитель главы министерства внутренних дел Мацей Васик, пишет Gazeta Olsztynska

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«Проект поправки в так называемый закон о санкциях был принят правительством», — сказал чиновник. Он добавил, что поправка заключается во внедрении института принудительного администрирования, задачей которого будет подготовка к продаже подпадающих под санкции объектов.

«Польское законодательство устанавливает, что эта продажа может производиться с согласия собственников. Если такого согласия нет, суд может распорядиться продать такие объекты», — сказал замглавы МВД.

Так, физические и юридические лица, попавшие в черный список министерства внутренних дел и администрации Польши, одновременно подвергнутся и национальным санкциям Польши. Для этого МВД составит списки физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую агрессию против Украины, а также причастны к нарушениям прав человека в россии и беларуси.

Отмечается, что польские санкции дополняют решение ЕС. Они не могут дублировать ограничения, применяемые к физическим и юридическим лицам на всей территории Европейского Союза.

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Обозреватель По материалам:

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