Польша разрешит принудительную продажу российских компаний под санкциями — Finance.ua
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Польша разрешит принудительную продажу российских компаний под санкциями

Фондовый рынок
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Польша разрешит принудительную продажу российских компаний под санкциями
Польша разрешит принудительную продажу российских компаний под санкциями
Польша намерена разрешить продажу попавших под санкции российских компаний. Делать это будут «в случае необходимости» после введения временного управления в таких компаниях.
Соответствующие поправки к закону о санкциях уже утвердило польское правительство. Об этом заявил заместитель главы министерства внутренних дел Мацей Васик, пишет Gazeta Olsztynska.
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«Проект поправки в так называемый закон о санкциях был принят правительством», — сказал чиновник. Он добавил, что поправка заключается во внедрении института принудительного администрирования, задачей которого будет подготовка к продаже подпадающих под санкции объектов.
«Польское законодательство устанавливает, что эта продажа может производиться с согласия собственников. Если такого согласия нет, суд может распорядиться продать такие объекты», — сказал замглавы МВД.

Российский экономический корабль, иди на##й 🧐

Так, физические и юридические лица, попавшие в черный список министерства внутренних дел и администрации Польши, одновременно подвергнутся и национальным санкциям Польши. Для этого МВД составит списки физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую агрессию против Украины, а также причастны к нарушениям прав человека в россии и беларуси.
Отмечается, что польские санкции дополняют решение ЕС. Они не могут дублировать ограничения, применяемые к физическим и юридическим лицам на всей территории Европейского Союза.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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