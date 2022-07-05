Великобритания ввела новые санкции против беларуси — Finance.ua

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Великобритания ввела новые санкции против беларуси

Мир
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Великобритания ввела новые санкции против беларуси
Великобритания ввела новые санкции против беларуси
Правительство Великобритании сегодня вводит новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси, поскольку режим Александра Лукашенко продолжает активно содействовать вторжению российских войск в Украину.
Соответствующее сообщение размещено на сайте Кабинета Министров Великобритании.
Как отмечается, пакетом распространены некоторые значительные ограничительные меры против россии на беларусь, включая запрет на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 млн фунтов.
Это включает:
  • экспорт товаров нефтепереработки;
  • экспорт передовых технологических компонентов;
  • экспорт предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки;
  • импорт белорусского чугуна и стали.
Правительство Великобритании также ограничивает доступ беларуси к британскому сектору финансовых услуг мирового класса — запрещает большему количеству белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.
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В правительстве отмечают, что «белорусский режим активно способствовал путинскому вторжению, позволяя россии использовать свою территорию, чтобы зажать Украину, запуская войска и ракеты со своей границы, разрешая летать российским самолетам через их воздушное пространство». Также Александр Лукашенко открыто поддержал нарратив кремля, утверждая, что Киев «провоцирует россию», чтобы оправдать кровавое вторжение путина.
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«Сегодняшние меры базируются на широкомасштабных мероприятиях, которые правительство Великобритании ввело в отношении Беларуси, включая повышение на 35% тарифов на ряд товаров, происходящих из Беларуси, и санкции против Лукашенко и высокопоставленных чиновников за нарушение прав человека и подрыв демократии», — отмечается в сообщении британского правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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