Великобритания ввела новые санкции против беларуси — Finance.ua

Великобритания ввела новые санкции против беларуси Сегодня 11:47 — Мир

Великобритания ввела новые санкции против беларуси

Правительство Великобритании сегодня вводит новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси, поскольку режим Александра Лукашенко продолжает активно содействовать вторжению российских войск в Украину.

Соответствующее сообщение размещено на сайте Кабинета Министров Великобритании.

Как отмечается, пакетом распространены некоторые значительные ограничительные меры против россии на беларусь, включая запрет на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 млн фунтов.

Это включает:

экспорт товаров нефтепереработки;

экспорт передовых технологических компонентов;

экспорт предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки;

импорт белорусского чугуна и стали.

Правительство Великобритании также ограничивает доступ беларуси к британскому сектору финансовых услуг мирового класса — запрещает большему количеству белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

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В правительстве отмечают, что «белорусский режим активно способствовал путинскому вторжению, позволяя россии использовать свою территорию, чтобы зажать Украину, запуская войска и ракеты со своей границы, разрешая летать российским самолетам через их воздушное пространство». Также Александр Лукашенко открыто поддержал нарратив кремля, утверждая, что Киев «провоцирует россию», чтобы оправдать кровавое вторжение путина.

«Сегодняшние меры базируются на широкомасштабных мероприятиях, которые правительство Великобритании ввело в отношении Беларуси, включая повышение на 35% тарифов на ряд товаров, происходящих из Беларуси, и санкции против Лукашенко и высокопоставленных чиновников за нарушение прав человека и подрыв демократии», — отмечается в сообщении британского правительства.

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УНІАН По материалам:

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