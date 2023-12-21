Volkswagen Group объявила о переводе своих электромобилей на зарядный стандарт Tesla — Finance.ua
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Volkswagen Group объявила о переводе своих электромобилей на зарядный стандарт Tesla

Технологии&Авто
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Volkswagen Group объявила о переводе своих электромобилей на зарядный стандарт Tesla
Volkswagen Group объявила о переводе своих электромобилей на зарядный стандарт Tesla
Электромобили Volkswagen Group, а также входящие в нее Audi, Porsche и Scout Motors, к 2025 году начнут поддерживать разработанный Tesla североамериканский стандарт зарядки (North American Charging Standard, NACS).
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В настоящее время Volkswagen, Audi, Porsche и Scout Motors работают над адаптерами для уже выпущенных машин, поддерживающих стандарт Combined Charging System (CCS).
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Автопроизводитель ожидает, что решение будет предложено к 2025 году.
Кроме того, предполагается, что с 2025 года появятся новые электромобили VW, которые будут сходить с конвейера уже со встроенным зарядным портом Tesla.
Благодаря этим мерам владельцы электромобилей Volkswagen Group смогут получить доступ более чем к 15 тыс. зарядных станций сети Tesla Supercharger.
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Electrify America, дочерняя компания Volkswagen Group по зарядке электромобилей, ранее заявила, что сама начнет добавлять розетки для зарядки Tesla.
Таким образом, в Северной Америке электромобилям Volkswagen Group станут доступны более 3,8 тыс. станций быстрой зарядки Electrify America и Electrify Canada.
По материалам:
Економічна Правда
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