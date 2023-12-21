Volkswagen Group объявила о переводе своих электромобилей на зарядный стандарт Tesla — Finance.ua

Volkswagen Group объявила о переводе своих электромобилей на зарядный стандарт Tesla 21.12.2023, 01:19 — Технологии&Авто

Volkswagen Group объявила о переводе своих электромобилей на зарядный стандарт Tesla

Электромобили Volkswagen Group, а также входящие в нее Audi, Porsche и Scout Motors, к 2025 году начнут поддерживать разработанный Tesla североамериканский стандарт зарядки (North American Charging Standard, NACS).

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В настоящее время Volkswagen, Audi, Porsche и Scout Motors работают над адаптерами для уже выпущенных машин, поддерживающих стандарт Combined Charging System (CCS).

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Автопроизводитель ожидает, что решение будет предложено к 2025 году.

Кроме того, предполагается, что с 2025 года появятся новые электромобили VW, которые будут сходить с конвейера уже со встроенным зарядным портом Tesla.

Благодаря этим мерам владельцы электромобилей Volkswagen Group смогут получить доступ более чем к 15 тыс. зарядных станций сети Tesla Supercharger.

Electrify America, дочерняя компания Volkswagen Group по зарядке электромобилей, ранее заявила, что сама начнет добавлять розетки для зарядки Tesla.

Таким образом, в Северной Америке электромобилям Volkswagen Group станут доступны более 3,8 тыс. станций быстрой зарядки Electrify America и Electrify Canada.

Економічна Правда По материалам:

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