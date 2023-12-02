Volkswagen готовит электромобили дешевле $20 тысяч — Finance.ua

Volkswagen готовит электромобили дешевле $20 тысяч Сегодня 01:50 — Фондовый рынок

Немецкий концерн Volkswagen подтвердил план укрепления своих позиций в Китае посредством совершенно новой платформы для доступных электрокаров. Платформа будет основываться на локальных компонентах.

Об этом сообщил глава китайского офиса Volkswagen Ральф Брандштеттер во время открытия нового центра разработки и закупок электромобилей Volkswagen Group China Technology Company (VCTC) в Хэфее.

Volkswagen разработает новую платформу начального уровня, ориентированную на Китай, известную сейчас как «Основная платформа». Основное внимание уделяется снижению затрат, частично за счет использования еще более высокого соотношения местных компонентов, чем при текущем производстве моделей на базе MEB в Китае (ID.3, ID.4, ID.6 и ID.7).

Новая платформа будет создана на основе Modular Electric Drive Toolkit (MEB) и, как ожидается, будет готова в 2026 году.

Снижение цен на модель Volkswagen ID.3 в Китае уже позволило немецкому производителю увеличить объем продаж в среднем с 2200 единиц в месяц до 10 000 в месяц (в июле-октябре). Новая платформа ориентирована на сегмент начального уровня с ценовым диапазоном от 19 570 до 23 760 долларов.

Как сообщалось, Volkswagen планирует выпустить две полностью электрические модели в сотрудничестве с XPeng.

Ampercar По материалам:

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