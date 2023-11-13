Дешевле $35 000: Volkswagen анонсировал новый электромобиль — Finance.ua

Дешевле $35 000: Volkswagen анонсировал новый электромобиль Сегодня 02:23 — Технологии&Авто

Дешевле $35 000: Volkswagen анонсировал новый электромобиль

Volkswagen планирует представить новый и доступный электромобиль в Соединенных Штатах в ближайшие годы по цене до 35 тысяч долларов.

Рейнхард Фишер, старший вице-президент и руководитель отдела стратегии Volkswagen Group of America, заявил на конференции Reuters Events Automotive USA 2023 в Детройте, что компания планирует создать электромобиль по цене менее 35 000 долларов. Новая более доступная модель может выйти на рынок через 3−4 года.

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В настоящее время Соединенные Штаты и Мексика рассматриваются как возможные места для производства нового электромобиля. Кроме того, Volkswagen также рассматривает возможность локализации сбора аккумуляторов, чтобы получить право на стимулы, связанные с аккумуляторами, в соответствии с Законом США о снижении инфляции 2022 года.

Из-за инфляции будущий электромобиль стоимостью до 35 000 долларов действительно может быть эквивалентом сегодняшнего авто стоимостью 30 000 долларов. К тому же заявленная цена могла бы стать меньше за счет федерального налогового кредита в размере 7 500 долларов.

Только время покажет, какой будет новая электрическая модель немецкого автопроизводителя, и будет ли она базироваться на будущей платформе MEB Entry для небольших автомобилей меньше хэтчбека ID.3.

Для сравнения отметим, что доступный Volkswagen ID.4 начального уровня стартует в США с розничной ценой от 38 995 долларов.

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Autogeek По материалам:

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