«Волга» по-китайски: россияне презентовали клоны моделей Geely

российский авторынок окончательно закрепляет зависимость от китайских технологий, пытаясь реанимировать советский бренд «Волга» посредством копирования моделей концерна Geely.
Об очередной попытке «импортозамещения» сообщает издание Auto24.
Производство развертывают на прежних мощностях Volkswagen Group, где раньше собирали европейские Skoda и VW, однако вместо немецкой инженерии потребителям предлагают китайские авто с измененными логотипами.

Чем российский кроссовер отличается от Geely Monjaro

Первым представителем обновленной линейки стал кроссовер K50, который оказался техническим и визуальным «близнецом» популярного в рф китайского Geely Monjaro. российская локализация ограничилась только минимальным вмешательством во внешность автомобиля.
Главные особенности кроссовера:
  • внешность: дизайнеры оставили кузов оригинала, заменив только радиаторную решетку (теперь она с вертикальными планками) и установив эмблему с традиционным оленем;
  • двигатель: под капотом остался китайский 2,0-литровый турбоагрегат мощностью 238 л.с.;
  • трансмиссия: автомобиль оснащен восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода, которые полностью заимствованы у донора.

Какие характеристики получила копия Geely Preface

Помимо кроссовера, бренд представил модель C50 — седан бизнес-класса, в основе которого лежит китайский Geely Preface. Несмотря на попытки позиционировать авто как преемника советских «номенклатурных» машин, его интерьер и электроника остались полностью китайскими.
Технические параметры седана:
  • две версии турбодвигателя объемом 2,0 литра (на 150 и 200 л.с.);
  • семиступенчатая роботизированная коробка с двойным сцеплением;
  • полностью цифровая приборная панель и большой вертикальный дисплей мультимедиа в салоне.

Почему россия превращается в сборочный цех для Китая

Эксперты автомобильной отрасли отмечают: проект «Волга» чисто политический и ориентирован на государственные закупки для правительственных структур. Собственных разработок, способных конкурировать по качеству или комфорту, у рф нет.
Ситуация на рынке демонстрирует несколько ключевых трендов:
  • заполнение пустоты: китайские компании занимают освободившиеся после выхода европейских брендов ниши (VW, Skoda, Hyundai);
  • кризис идентичности: вместо создания новых платформ рф покупает готовые китайские решения «второго эшелона», прикрывая их знакомыми названиями;
  • слабость Lada: локальные бренды не выдерживают конкуренцию даже в бюджетном сегменте, что заставляет Кремль идти на полную технологическую капитуляцию перед Пекином.
