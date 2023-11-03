Вокруг света за 80 дней на поезде: в 2024 году появится уникальный маршрут — Finance.ua

Вокруг света за 80 дней на поезде: в 2024 году появится уникальный маршрут Сегодня 16:48 — Мир

Вокруг света за 80 дней на поезде: в 2024 году появится уникальный маршрут

Международная железнодорожная компания Railbookers анонсировала запуск первого в своем роде маршрута на поезде, который будет охватывать четыре континента и более 20 городов в 13 странах.

Как пишет Conde Nast Traveler, 80-дневное путешествие, которое получило название «Вокруг света на роскошном поезде», начнется в Ванкувере (Канада), где пассажиры сядут на поезд Rocky Mountaineer и отправятся в трехдневное путешествие через канадские Скалистые горы, озеро Луиза и Национальный парк Банф.

Затем туристы отправятся в Эдинбург (Шотландия), проведя семь ночей на поезде Belmond Royal Scotsman, путешествуя среди живописных озер и скалистых вершин. Далее ждет двухдневная поездка на культовом Восточном экспрессе Belmond Venice-Simplon из Парижа (Франция) в Венеция (Италия), а затем шесть ночей на The Maharajas' Express из Дели в Мумбаи (Индия) с посещением Тадж-Махала и Джайпура.

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Оттуда пассажиры отправятся в Стамбул (Турция), чтобы сесть на The Golden Eagle Danube Express, который доставит пассажиров в Болгарию, Румынию и Венгрию.

Затем путешественники отправятся в Южную Африку, чтобы совершить трехдневное путешествие на поезде Rovos Rail из Претории в Кейптаун.

На заключительном этапе поездки пассажиры переедут в Сингапур, чтобы отправиться в тур на недавно восстановленном поезде Belmond Eastern and Oriental Express в Малайзию сквозь густые леса джунглей и блестящих рек. Затем поезд вернется в Сингапур, где поездка закончится.

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Как сообщается, Railbookers разработали этот монументальный маршрут после того, как заметили значительный рост числа путешественников, желающих совершить экстравагантные поездки на поезде.

«Спрос на роскошные железнодорожные перевозки со стороны наших клиентов продолжает расти, и в ответ мы создали идеальную поездку из списка желаний», — заявил генеральный директор Railbookers Фрэнк Марини.

Отмечается, что пассажиры смогут как купить полное 80-дневное путешествие со сменой семи поездов, так и его отдельные этапы.

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При этом отмечается, что пассажиры не будут проводить все время в поездах. На каждой остановке у них будет достаточно времени для просмотра достопримечательностей, иногда с ночевкой в ​​некоторых пунктах назначения. Кроме того, между семью поездками на поезде туристы будут останавливаться на более длительное время в отелях в Лондоне, Флоренции, Риме, Дели, Стамбуле и Будапеште.

Путешествие начнется 28 августа 2024 года, а его стоимость стартует от 119 599 долларов США с человека. В эту сумму будут включены билеты на поезда, проживание в отелях, автомобильные трансферы, некоторые авиаперелеты (кроме индивидуальных международных рейсов), а также питание и экскурсии. Кроме того, во многих местах у путешественников будет свободное время, чтобы изучить их самостоятельно.

УНІАН По материалам:

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