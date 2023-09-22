Регионы Украины, где в последние полгода было больше всего туристов — Finance.ua

Регионы Украины, где в последние полгода было больше всего туристов Сегодня 17:04 — Личные финансы

Регионы Украины, где в последние полгода было больше всего туристов

За первое полугодие 2023 года в бюджет громад поступило более 85 млн гривен туристического сбора. Самый большой рост был на Львовщине и в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по развитию туризма.

«Туристический сбор в Украине за первые шесть месяцев текущего года возрос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году — 85 млн 471 тыс. грн против 69 млн 453 тыс. грн. В прошлом году общая сумма турсбора по регионам за первое полугодие составила почти 89 млн грн», — говорится в сообщении.

Инфографика: ДАРТ

В пятерку лидеров по уплате туристического сбора вошли:

больше всего турсбора поступило в бюджет Львовской области — 20 млн 365 тыс. грн против 19 млн 774 тыс. грн за тот же период в 2022 году;

бюджет столицы пополнился на 14 млн 171 тыс. грн. Эта сумма почти на треть меньше, чем за шесть месяцев прошлого года — 20 млн. 43 тыс. грн;

Закарпатская область заработала 9 млн 53 тыс. грн, что чуть больше чем за аналогичный период в прошлом году (8 млн 872 тыс. грн);

в Ивано-Франковской области сумма туристического сбора оказалась меньше, чем в прошлом году — 8 млн 755 тыс. грн в 2023 году против 9 млн 47 тыс. грн в 2022 году;

замыкает пятерку лидеров Днепропетровская область, в бюджет громад которой поступило 5 млн 279 тыс. грн, что на треть больше, чем за первое полугодие прошлого года (около 4 млн грн).

Значительно выросли суммы туристического сбора в трех регионах на западе Украины:

Черновицком — (1 млн 419 тыс. грн в этом году против 733 тыс. грн в прошлом году);

Ровенском — (1 млн 111 тыс. грн против 657 тыс. грн);

на Волыни (1 млн. 253 тыс. грн. против 821 тыс. грн.).

Падение туристического сбора зафиксировано в 15 регионах Украины:

больше всего эта сумма сократилась в Луганской области, где спад составил 100%;

в Херсонской области — 98%;

в Донецкой области — 91%;

в Николаевской области — на 72%.

Также значительное сокращение произошло в Запорожской (40%), Черкасской (35%), Одесской (33%), г. Киев (29%), Харьковской (23,5%), Киевской (20,3%), Тернопольской (20) %) в Кировоградской (18,5%), Черниговской (11,5%), Хмельницкой (6%) и Ивано-Франковской (3%) областях.

Заметим, что ставка сбора устанавливается по решению местных советов за каждые сутки временного размещения в размере до 0,5% для внутреннего туризма и до 5% для въездного. На 2023 год суммы составляли до 30 грн для внутреннего туризма и до 300 грн для въездного туризма.

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