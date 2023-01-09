Военный учет за границей: новые обязанности и обязательства — Finance.ua

Военный учет за границей: новые обязанности и обязательства Сегодня 17:03 — Личные финансы

Военный учет за границей: новые обязанности и обязательства

Недавно власти Украины приняли новый закон о мобилизации и организации военного учета. Соответствующее постановление № 1487 «Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов» появилось на правительственном портале.

Согласно закону, теперь на зарубежные дипломатические учреждения Украины будет возложен ряд новых обязанностей и именно они будут ответственны за ведение военного учета находящихся за рубежом военнообязанных лиц.

Новые обязанности украинских консульств и посольств за границей

согласно постановлению, украинские консульства и посольства будут обязаны вести учет военнообязанных лиц, людей призывного возраста и резервистов, которые в настоящее время находятся на временном учете в посольстве или консульстве. Учет будет вестись по списку;

именно консульства и посольства теперь будут нести ответственность за информирование о начале нового призыва граждан Украины на военную службу людей, не освобожденных от обязательной военной службы, не имеющих соответствующих отсрочек и состоящих на временном консульском учете;



дипломатические учреждения будут обязаны проинформировать об оформлении или снятии с консульского учета военнообязанных лиц соответствующие территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы СБУ и подразделения Службы внешней разведки в течение следующих 7 дней.



Новые полномочия дипломатических учреждений Украины за границей

Со вступлением в силу нового постановления, посольства и консульства Украины получили право:

вести военный учет военнообязанных лиц, людей призывного возраста и резервистов, которые в настоящее время находятся на временном учете в посольстве или консульстве;

своевременно, а в течение 7 дней, информировать об оформлении или снятии с консульского учета военнообязанных лиц соответствующие территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы СБУ и подразделения Службы внешней разведки.



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Также согласно новому постановлению отныне снятие с военного учета военнообязанных лиц, людей призывного возраста и резервистов, которые планируют выехать за границу на срок более 3 месяцев, будет осуществляться только после личного визита этих лиц с соответствующими документами, подтверждающими пересечение границы, до одного из следующих учреждений:

территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

СБУ;

подразделение Службы внешней разведки.



В случае выезда за границу на срок более 3 месяцев, военнообязанные граждане будут обязаны встать на учет в посольстве или консульстве Украины в стране пребывания.

Кто обязан становиться на военный учет

лица призывного возраста от 16 до 27 лет;

военнообязанные лица и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в резерве;



женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование;



по желанию — женщины, получившие образование в области родственных военным делом профессий.



Стать на военный учет в режиме онлайн

Кабинет министров Украины принял постановление, благодаря которому военнообязанные лица и резервисты смогут предоставлять соответствующие данные о себе военкоматам через государственное приложение «Дія».

Поэтому граждане могут по собственному желанию предоставить соответствующие сведения для предоставления своих личных данных в Единый государственный реестр призывников.

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