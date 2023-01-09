Военный учет за границей: новые обязанности и обязательства — Finance.ua

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Военный учет за границей: новые обязанности и обязательства

Личные финансы
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Военный учет за границей: новые обязанности и обязательства
Военный учет за границей: новые обязанности и обязательства
Недавно власти Украины приняли новый закон о мобилизации и организации военного учета. Соответствующее постановление № 1487 «Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов» появилось на правительственном портале.
Согласно закону, теперь на зарубежные дипломатические учреждения Украины будет возложен ряд новых обязанностей и именно они будут ответственны за ведение военного учета находящихся за рубежом военнообязанных лиц.
Новые обязанности украинских консульств и посольств за границей
  • согласно постановлению, украинские консульства и посольства будут обязаны вести учет военнообязанных лиц, людей призывного возраста и резервистов, которые в настоящее время находятся на временном учете в посольстве или консульстве. Учет будет вестись по списку;
  • именно консульства и посольства теперь будут нести ответственность за информирование о начале нового призыва граждан Украины на военную службу людей, не освобожденных от обязательной военной службы, не имеющих соответствующих отсрочек и состоящих на временном консульском учете;
  • дипломатические учреждения будут обязаны проинформировать об оформлении или снятии с консульского учета военнообязанных лиц соответствующие территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы СБУ и подразделения Службы внешней разведки в течение следующих 7 дней.

Новые полномочия дипломатических учреждений Украины за границей

Со вступлением в силу нового постановления, посольства и консульства Украины получили право:
  • вести военный учет военнообязанных лиц, людей призывного возраста и резервистов, которые в настоящее время находятся на временном учете в посольстве или консульстве;
  • своевременно, а в течение 7 дней, информировать об оформлении или снятии с консульского учета военнообязанных лиц соответствующие территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы СБУ и подразделения Службы внешней разведки.
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Также согласно новому постановлению отныне снятие с военного учета военнообязанных лиц, людей призывного возраста и резервистов, которые планируют выехать за границу на срок более 3 месяцев, будет осуществляться только после личного визита этих лиц с соответствующими документами, подтверждающими пересечение границы, до одного из следующих учреждений:
  • территориальный центр комплектования и социальной поддержки;
  • СБУ;
  • подразделение Службы внешней разведки.
В случае выезда за границу на срок более 3 месяцев, военнообязанные граждане будут обязаны встать на учет в посольстве или консульстве Украины в стране пребывания.

Кто обязан становиться на военный учет

  • лица призывного возраста от 16 до 27 лет;
  • военнообязанные лица и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в резерве;
  • женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование;
  • по желанию — женщины, получившие образование в области родственных военным делом профессий.

Стать на военный учет в режиме онлайн

Кабинет министров Украины принял постановление, благодаря которому военнообязанные лица и резервисты смогут предоставлять соответствующие данные о себе военкоматам через государственное приложение «Дія».
Поэтому граждане могут по собственному желанию предоставить соответствующие сведения для предоставления своих личных данных в Единый государственный реестр призывников.
По материалам:
visitukraine.today
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