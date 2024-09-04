Военный сбор для бизнеса вводиться не будет: в Раде объяснили причины — Finance.ua
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Военный сбор для бизнеса вводиться не будет: в Раде объяснили причины

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Военный сбор для бизнеса вводиться не будет: в Раде объяснили причины
Военный сбор для бизнеса вводиться не будет: в Раде объяснили причины
В октябрьском пакете налоговых новаций не будет военного сбора в размере и 1% от доходов бизнеса. Этот пункт был убран из первой версии законопроекта.

Почему решили не вводить сбор

Редакция законопроекта, прошедшая регистрацию в парламенте 18 июля, предусматривала введение такого налога. Однако бизнес выступил против этой нормы.
«Налог с оборота имеет несколько существенных недостатков. Во-первых, это новый налог. И это очень важно. Потому что любой новый налог — это хуже существующего налога. Существующий налог уже перераспределился на всю экономику, есть опыт его правоприменения, понятны пути ухода от налогообложения и противодействия этому», — говорит Председатель Комитета по вопросам финансов Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.
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Гетманцев отмечает, что налог с оборота имеет каскадный эффект. То есть пока товар проходит путь от производителя и до розничной реализации, процент, который нужно оплатить, увеличивается.
«Этот налог стимулирует создание вертикально интегрированных структур. А у нас такой цели нет. Мы не должны влиять на экономику деструктивным образом из-за налогов. Напротив, налоги должны быть незаметны для экономики», — отмечает Гетманцев.
Чиновник отмечает, что у некоторых бизнесов минимальная рентабельность, то есть она находится на уровне ориентировочно 1%. Такая черта характерна для страхования, оптовой торговли и определенных финансовых услуг.
По материалам:
Телеканал 24
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