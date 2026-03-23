Военным планируют ограничить доступ к азартным играм Сегодня 17:55 — Казна и Политика

Минцифры и Минобороны разрабатывают ограничения для военных

В Украине планируют ограничить доступ военнослужащих к азартным играм на период военного положения.

Министерство цифровой трансформации сообщило о подготовке соответствующего механизма.

Как отмечают в ведомстве, инициатива является частью системной политики противодействия лудомании. Ее цель — уменьшить риски игровой зависимости среди военных и защитить их семьи от возможных финансовых последствий.

Механизм разрабатывается вместе с Министерством обороны.

Как будет работать механизм

Предполагается, что при входе в азартную игру пользователь будет проходить автоматическую проверку через два реестра:

реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм;

реестр военнослужащих.

В случае подтверждения ограничения доступ к игре будет заблокирован.

Организатор азартных игр не увидит статус военного. Система передаст только факт ограничения без утечки данных и объяснений.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Министерство цифровой трансформации предлагает пакет законодательных изменений, который должен ввести цифровой контроль игровой индустрии и новую систему налогообложения отрасли. Один из законопроектов предусматривает изменение подхода к регулированию игровой индустрии от формального надзора к постоянному цифровому мониторингу.

