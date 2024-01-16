Военным дополнительно выделят почти 800 млн гривен: на что пойдут деньги — Finance.ua
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Военным дополнительно выделят почти 800 млн гривен: на что пойдут деньги

Казна и Политика
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Военным дополнительно выделят почти 800 млн гривен: на что пойдут деньги
Военным дополнительно выделят почти 800 млн гривен: на что пойдут деньги
Правительство дополнительно выделит военным почти 800 млн гривен. Эти средства будут потрачены «на очень срочные нужды» сил обороны Украины.
Об этом сообщили премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Еще одно важное решение в повестке дня касается обороны государства, являющегося для всех нас приоритетом № 1. Из резервного фонда госбюджета выделяем 792 млн грн на укрепление обороноспособности», — рассказал Шмыгаль.
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По его словам, эти дополнительные средства распределяются военными подразделениями на очень срочные нужды — на закупку боеприпасов, тепловизоров, дронов.
«Речь идет именно о дополнительном финансировании для каждой бригады (пропорционально оплаченному в декабре НДФЛ)», — отметил премьер.

Как будут распределены средства?

Как рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, выделенные 792 млн гривен будут распределены следующим образом:
  • Министерству обороны — 657 млн ​​гривен (из них для Администрации Государственной специальной службы транспорта — 10,7 млн ​​гривен);
  • Главному управлению разведки Министерства обороны — 10 млн 524 тыс. гривен;
  • Министерству внутренних дел — 100 млн 769 тыс. гривен (из них для Национальной гвардии — 62,5 млн гривен и Администрации Государственной пограничной службы — 38 млн 269 тыс. гривен);
  • Службе безопасности Украины — 23,8 млн гривен.

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По материалам:
РБК-Україна
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