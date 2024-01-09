Глава оборонного комитета Рады объяснил падение объемов военной помощи Украине — Finance.ua

Глава оборонного комитета Рады объяснил падение объемов военной помощи Украине Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Глава оборонного комитета Рады объяснил падение объемов военной помощи Украине

Снижение объемов военной помощи Украине в последнее время было вызвано несколькими причинами. Среди них — низкие запасы в странах Запада, а также неготовность быстро нарастить производство.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

«К сожалению, одна из причин — это неготовность ОПК стран НАТО к войне такой продолжительности, да еще с такой интенсивностью затрат боеприпасов на поле боя, потребностями военной техники для удержания паритета с россией, которая готовилась к войне десятилетиями», — сказал он.

По его словам, запасы, которые были на складах западных стран, в значительной степени израсходованы и требуют инвестиций для пополнения. «Не следует забывать, что значительная часть вооружения, поставляемая Украине, высокотехнологичная и ее выпуск требует не дней, а даже нескольких месяцев», — добавил глава оборонного комитета Рады.

Как отметил Завитневич, другая причина является следствием объективных процессов, процедур, которыми развивается экономика Запада.

Следует учесть, что на Западе нет военного положения, поэтому нет возможности резко менять объемы заказа и выделять ресурсы на производство вооружения и военной техники (ОиВТ). В отличие от авторитарных и дикторских форм правления, где в ручном режиме можно изменять контракты, государственные заказы и даже перепрофилировать целые предприятия, на Западе — рыночная экономика. Там все происходит в цивилизованном порядке мирного времени, в котором действует понятие контракта, ответственности за его выполнение и большие штрафы за нарушение",

Это означает, что для запуска производства какой-то номенклатуры должен быть остановлен выпуск другого, и соответственно компенсировано заказчику недополучение вовремя того, что было обещано, рассказал Завитневич.

Сокращение помощи

Напомним, по данным Кильского института мировой экономики, объем новой выделенной помощи Украине с августа по октябрь 2023 резко сократился: общая стоимость новых пакетов составила всего 2,11 млрд евро, что на 87% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 самой низкой суммой с января 2022 года.

В то же время, по данным опроса КМИС, большинство украинцев (58%) считают, что в случае существенного сокращения помощи Западу следует продолжать боевые действия для давления на оккупантов, даже с учетом рисков для контролируемых Украиной территорий.

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