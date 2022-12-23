Военные рф разрушили или повредили 50% энергосистемы Украины — Шмыгаль Сегодня 11:00 — Энергетика

С 10 октября российские военные выпустили более тысячи ракет по энергосистеме Украины. В результате массированных ракетных ударов было повреждено или разрушено 50% энергосистемы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал, что было повреждено более 50 подстанций разного класса напряжения и более 50 высоковольтных линий электропередачи.

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«Это, конечно, приводит к сложностям в транспортировке электроэнергии. Решать эту проблему можно только одним способом — это ремонт и восстановление поврежденных объектов, чем наши энергетики круглосуточно героически и занимаются. Благодаря этому мы в среднем в течение двух суток после каждого обстрела возобновляем сетевую способность нашей системы. Это в среднем. Например, в Херсоне восстановление намеренно разрушенных высоковольтных опор заняло более двух недель. россияне там подорвали по несколько километров», — пояснил Шмыгаль.

Премьер рассказал, что в Украине существует постоянный дефицит мощностей, как днем, так и ночью, который может достигать нескольких гигаватт.

«Резерв, безусловно, в Запорожской АЭС. Там мощность 6 ГВт, что позволяло бы нам покрывать все потребности и экономики, и страны. Поэтому мы постоянно работаем над демилитаризацией ЗАЭС и возвращением ее мощностей в энергосистему Украины», — рассказал глава Кабмина и добавил, что в отношении других станций единственный путь возобновления энергоснабжения — ремонт.

Он также рассказал, что российские военные уничтожили много энергогенерирующего оборудования на части тепловых станций и гидроэлектростанций.

«Еще до начала обстрелов, до октября, понимая, что такой террор со стороны россии может быть, сделали серьезные запасы разного электрооборудования, проводов, опор и всего прочего. Более того, мы договорились с партнерами, и в Украину непрерывно идет поток трансформаторов, которые нам нужны. Но есть уникальное оборудование, которое, к сожалению, невозможно приобрести, только изготовление. Это может занимать месяцы. Мы максимально ускоряем этот процесс, наши энергетики иногда посдтраивают оборудование, о котором иностранные партнеры говорили, что оно несовместимо с нашей системой», — добавил Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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