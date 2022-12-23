Шмыгаль: выход из самого сложного случая блэкаута занимает от 7 до 10 дней — Finance.ua

Шмыгаль: выход из самого сложного случая блэкаута занимает от 7 до 10 дней
Выход из самого сложного случая полного блэкаута занимает от семи до десяти дней.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«При самом сложном случае полного блэкаута, когда вообще все разбито, выход занимает от 7 до 10 дней. Это по расчетам наших энергетиков. Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир еще не переживал таких вещей», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
На вопрос о планах на случай полного блэкаута для крупных городов премьер ответил, что правительство готовится ко всем возможным сценариям развития событий.
«Руководителям ОВА, руководителям громад доведены планы реагирования на случай критических ситуаций. Эти документы имеют гриф „Для служебного пользования“, они не могут быть озвучены публично», — отметил он.
Относительно крупных городов Шмыгаль сказал, что инициатива президента по созданию «Пунктов несокрушимости» — единственный реалистичный путь.
«По состоянию на прошлую неделю таких „Пунктов несокрушимости“ в Украине — 5 тыс. Правительство приняло решение и полностью нормировало вопросы создания и функционирования этих пунктов: финансирование, содержание дежурных, поставки топлива и т.д. Ожидаем, что через две недели „Пунктов несокрушимости“ будет уже от 15 до 17 тыс. Это тот инструмент, который будет помогать людям выжить в критические времена, когда может произойти блэкаут. И, конечно, определен перечень действий для местных властей. Другого выхода нет», — констатировал премьер.
На уточняющий вопрос об эффективности такого подхода, если одновременно несколько сотен тысяч или миллионов людей будут вынуждены покинуть свои квартиры, Шмыгаль подчеркнул: речь идет не о комфорте, а о выживании, а в таком случае нужно обеспечить минимальный набор именно для выживания: еда, теплая вода, тепло, связь и электроэнергия.
«Если брать только вокзалы — они уже могут стать убежищем для сотен тысяч людей, я сейчас даже не говорю о школах и больницах», — подчеркнул он.
В то же время премьер отметил, что большой проблемой в случае блэкаута может стать система отопления, вопрос сохранения которой возложен на местные власти.
О возможном плане централизованного перемещения людей в сельскую местность по примеру прифронтовых населенных пунктов Шмыгаль заявил: при блэкауте такой подход не будет работать.
«В случае блэкаута — это совсем другая история. Если он будет по всей стране, то куда отвозить, если вся страна в условиях гуманитарной катастрофы? Мы понимаем, что будет происходить. Часть людей переедет в ближайшие сельские населенные пункты, часть планирует остаться в городах и сделала соответствующие приготовления... Кто-то придет в „Пункт несокрушимости“. Кто-то поедет за границу... Ключевая задача будет — выжить. Поэтому сейчас делаем все, чтобы не допустить такого сценария», — подытожил премьер.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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