Шмыгаль: выход из самого сложного случая блэкаута занимает от 7 до 10 дней — Finance.ua

Шмыгаль: выход из самого сложного случая блэкаута занимает от 7 до 10 дней Сегодня 08:29 — Энергетика

Шмыгаль: выход из самого сложного случая блэкаута занимает от 7 до 10 дней

Выход из самого сложного случая полного блэкаута занимает от семи до десяти дней.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«При самом сложном случае полного блэкаута, когда вообще все разбито, выход занимает от 7 до 10 дней. Это по расчетам наших энергетиков. Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир еще не переживал таких вещей», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

На вопрос о планах на случай полного блэкаута для крупных городов премьер ответил, что правительство готовится ко всем возможным сценариям развития событий.

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«Руководителям ОВА, руководителям громад доведены планы реагирования на случай критических ситуаций. Эти документы имеют гриф „Для служебного пользования“, они не могут быть озвучены публично», — отметил он.

Относительно крупных городов Шмыгаль сказал, что инициатива президента по созданию «Пунктов несокрушимости» — единственный реалистичный путь.

«По состоянию на прошлую неделю таких „Пунктов несокрушимости“ в Украине — 5 тыс. Правительство приняло решение и полностью нормировало вопросы создания и функционирования этих пунктов: финансирование, содержание дежурных, поставки топлива и т.д. Ожидаем, что через две недели „Пунктов несокрушимости“ будет уже от 15 до 17 тыс. Это тот инструмент, который будет помогать людям выжить в критические времена, когда может произойти блэкаут. И, конечно, определен перечень действий для местных властей. Другого выхода нет», — констатировал премьер.

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На уточняющий вопрос об эффективности такого подхода, если одновременно несколько сотен тысяч или миллионов людей будут вынуждены покинуть свои квартиры, Шмыгаль подчеркнул: речь идет не о комфорте, а о выживании, а в таком случае нужно обеспечить минимальный набор именно для выживания: еда, теплая вода, тепло, связь и электроэнергия.

«Если брать только вокзалы — они уже могут стать убежищем для сотен тысяч людей, я сейчас даже не говорю о школах и больницах», — подчеркнул он.

В то же время премьер отметил, что большой проблемой в случае блэкаута может стать система отопления, вопрос сохранения которой возложен на местные власти.

О возможном плане централизованного перемещения людей в сельскую местность по примеру прифронтовых населенных пунктов Шмыгаль заявил: при блэкауте такой подход не будет работать.

«В случае блэкаута — это совсем другая история. Если он будет по всей стране, то куда отвозить, если вся страна в условиях гуманитарной катастрофы? Мы понимаем, что будет происходить. Часть людей переедет в ближайшие сельские населенные пункты, часть планирует остаться в городах и сделала соответствующие приготовления... Кто-то придет в „Пункт несокрушимости“. Кто-то поедет за границу... Ключевая задача будет — выжить. Поэтому сейчас делаем все, чтобы не допустить такого сценария», — подытожил премьер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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