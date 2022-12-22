Отключения в Киеве и области: что прогнозируют энергетики на ближайшие недели — Finance.ua

Отключения в Киеве и области: что прогнозируют энергетики на ближайшие недели Сегодня 08:29 — Энергетика

Отключения в Киеве и области: что прогнозируют энергетики на ближайшие недели

Реальный дефицит электроэнергии в Киеве составляет около 60-65%, однако город может вернуться к плановым графикам отключений уже через неделю-полторы.

Об этом сказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

«Значительно повреждены подстанции, которые транспортируют электричество в киевский энергетический регион. И у Киева реальный дефицит составляет 60-65%», — отметил эксперт.

Он отметил, что Киев оказался в сложном положении, поскольку проблематично доставить в него электроэнергию и распространить ее по городу и области. Продолжаются ремонтные работы, но, учитывая характер повреждений, есть вероятность, что киевлянам следует готовиться к тому, что следующие 2-3 недели наличие электричества в течение 4-6 часов в доме будет хорошей новостью.

В настоящее время принимаются меры, чтобы привезти в Киев газотурбинное оборудование, которое позволит наладить генерацию непосредственно в столице. И этим закрыть потребности, которые есть в городе и области, тогда это полностью сможет запитать инфраструктуру в случае любых ситуаций, сказал эксперт.

Харченко убежден, что в течение недели-полторы Украина вернется к плановым отключениям, в частности в Киеве и регионе.

Напомним, в ночь на 19 декабря россия совершила очередную массированную атаку дронами-камикадзе. Противовоздушные силы сбили 30 дронов из запущенных 35.

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Укрінформ По материалам:

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