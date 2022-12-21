В «Укрэнерго» объяснили, почему не выйдет отказаться от аварийных отключений — Finance.ua

В «Укрэнерго» объяснили, почему не выйдет отказаться от аварийных отключений
В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, сложная ситуация в центральном регионе и столице.
Как сообщает НЭК «Укрэнерго» в Facebook, в связи с этим всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. В настоящее время работают все виды генерации.
«Утром 21 декабря сохраняются значительный дефицит мощности в энергосистеме, а также ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками», — говорится в сообщении.
В то же время ситуация в Центральном регионе, в том числе и в Киеве, все еще остается сложной.
«Ночью враг снова обстреливал артиллерией деоккупированные районы на востоке и юге, в результате чего повреждены электросети. Ремонтные работы уже начаты. Восстановление поврежденных россиянами сетей ведется беспрерывно», — сообщили в компании.
Также отмечается, что Укрэнерго, операторы электростанций и операторы систем распределения делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию с электроснабжением в каждом регионе Украины.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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