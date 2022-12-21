Отключение света: проверки облэнерго выявили около 200 нарушений — Finance.ua

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Отключение света: проверки облэнерго выявили около 200 нарушений

Фондовый рынок
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Отключение света: проверки облэнерго выявили около 200 нарушений
Отключение света: проверки облэнерго выявили около 200 нарушений
Государственная инспекция энергетического надзора на первом этапе внеплановых проверок операторов системы распределения (облэнерго) зафиксировала 193 нарушения при применении графиков отключений электроэнергии.
Об этом сообщается на Правительственном портале по итогам заседания Антикризисного энергетического штаба по устойчивой работе энергетических объектов.
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«Как проинформировал министр энергетики Герман Галущенко, во исполнение задачи премьер-министра совместно с Государственной инспекцией по энергетическому надзору, НКРЭКУ и правоохранительными органами были проведены внеплановые проверки операторов системы распределения (ОСР) в каждой области. Председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян доложил, что gj итогам первого этапа проверок зафиксировано 193 нарушения требований нормативно-правовых актов в отрасли электроэнергетики», — говорится в сообщении.
Речь идет о:
  • нарушении продолжительности перерывов между графиками отключения;
  • применении стабилизационных графиков, не предусмотренных действующим законодательством;
  • отсутствии в графиках плановых отключений объектов, не входящих в список критической инфраструктуры;
  • несоблюдение продолжительности отключения.
Зафиксированы также случаи отсутствия согласованного с органами местного самоуправления списка предприятий, входящих в список критической инфраструктуры.
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Наибольшее количество нарушений выявили в ЧАО «Волыньблэнерго», ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети», АО «Полтаваоблэнерго», ЧАО «ДТЭК Киевские электросети», ОАО «Тернопольоблэнерго» и ОАО «Черниговоблэнерго». Меньше всего нарушений зафиксировано в АО «Прикарпатьеоблэнерго», АО «Харьковоблэнерго» и ЧАО «Кировоградоблэнерго».
Госэнергонадзор обязал облэнерго устранить нарушения до 31 декабря.
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В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что проверки ОСР должны проводиться на постоянной основе на период военного времени. Он также поставил задачу Министерству энергетики и Госэнергонадзору каждую пятницу предоставлять публичный отчет для общества об обнаруженных нарушениях и о мерах, предпринятых для их устранения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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