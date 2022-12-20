Ситуация со светом все еще сложная: энергетики готовят «определенное оборудование» — Finance.ua

Ситуация со светом все еще сложная: энергетики готовят «определенное оборудование» Сегодня 13:10 — Энергетика

Из-за атаки дронами ночью 19 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, худшая ситуация в центральном регионе и Киеве, сообщает НЭК «Укрэнерго» в Facebook

«По состоянию на утро сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Обстрелы БПЛА объектов магистральных сетей в центральном регионе, которые произошли ночью 19 декабря, а также артобстрелы на востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности, в центральном регионе и городе Киеве» — говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице обеспечивается менее половины потребности, в приоритете — питание критической инфраструктуры.

«Ожидается, что сегодня удастся включить определенное оборудование, которое позволит несколько повысить уровень надежности питания, снизить дефицит мощности в столичном энергоузле и запитать больше потребителей», — сообщили в компании.

Ремонтные бригады «Укрэнерго», генерации и операторов систем распределения прилагают все усилия для того, чтобы улучшить энергоснабжение, отметила пресс-служба.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.