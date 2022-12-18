Как снизить потребление минимум на 25% — 7 советов от Yasno — Finance.ua
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Как снизить потребление минимум на 25% — 7 советов от Yasno

Энергетика
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Каждый киевлянин может снизить свое среднее потребление не менее чем на 25%. Об этом в интервью the Page сообщил СЕО Yasno Сергей Коваленко.
Он напомнил, что для экономии электроэнергии не следует полностью отказываться от благ цивилизации или полностью переходить на ночной режим жизни.
«Как это ни банально, достаточно выключать лишний свет, это база. Я даже не говорю о замене ламп на энергоэффективные», — подчеркнул Коваленко.
Украинцы потребляют гораздо больше электроэнергии по сравнению с США и Европой. Чтобы экономить электричество, следует помнить несколько простых советов:
  • загружать стиральную машину на полную;
  • отказаться от электрической сушки;
  • выключить теплый пол и надевать теплые носки;
  • отказаться или уменьшить использование бытовых приборов-«паверкиллеров».
Как снизить потребление минимум на 25% — 7 советов от Yasno
«Повторяю, мы с вами легко можем снизить уровень потребления на 25%. А зимой это почти две трети графика плановых отключений», — добавил глава Yasno.
Коваленко напомнил, что в момент подключения электроэнергии дома потребляют 170-250% от потребляемого обычно. Именно поэтому сети включают только определенное количество очередей в пределах одной группы.
Кстати, раньше мы рассказывали, какие приборы тянут больше всего электроэнергии, как минимизировать ее потребление и возможно ли уничтожить всю энергосистему Украины. Об этом читайте по ссылке ниже.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
The page
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