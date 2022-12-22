«Свет будет»: в ЕС заявили о передаче Украине «энергетической» помощи — Finance.ua

«Свет будет»: в ЕС заявили о передаче Украине «энергетической» помощи Сегодня 16:00 — Энергетика

Европейский союз предоставит Украине помощь в сфере энергетики . Речь идет о 900 генераторах.

«ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной, Молдовой и остальной Европой. Мы также мобилизуем 900 генераторов для электроснабжения страны, включая ее больницы», — говорится в сообщении главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен в Twitter.

Кроме того, она заявила, что Украина получит энергосберегающие лампочки.

«И мы отправляем миллионы энергосберегающих лампочек. Мы с вами. Свет будет», — подытожила чиновница.

С 10 октября российские оккупанты уже совершили уже девять ракетных атак и несколько волн ударов дронами по объектам энергетической инфраструктуры.

Первая ракетная атака по украинской нфраструктуре была 10 октября, с тех пор по всей стране начались аварийные отключения света.

23 ноября в минэнергетики заявили, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута. 5 декабря москва снова ударила по энергосистеме.

Далее последовали две атаки дронов на Киев и область. Так, только 19 декабря враг выпустил по Киеву 23 беспилотника, но энергетические объекты все равно пострадали.

УНІАН По материалам:

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