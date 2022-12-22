«Свет будет»: в ЕС заявили о передаче Украине «энергетической» помощи — Finance.ua
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«Свет будет»: в ЕС заявили о передаче Украине «энергетической» помощи

Энергетика
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Европейский союз предоставит Украине помощь в сфере энергетики. Речь идет о 900 генераторах.
«ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной, Молдовой и остальной Европой. Мы также мобилизуем 900 генераторов для электроснабжения страны, включая ее больницы», — говорится в сообщении главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен в Twitter.
Кроме того, она заявила, что Украина получит энергосберегающие лампочки.
«И мы отправляем миллионы энергосберегающих лампочек. Мы с вами. Свет будет», — подытожила чиновница.
С 10 октября российские оккупанты уже совершили уже девять ракетных атак и несколько волн ударов дронами по объектам энергетической инфраструктуры.
Первая ракетная атака по украинской нфраструктуре была 10 октября, с тех пор по всей стране начались аварийные отключения света.
23 ноября в минэнергетики заявили, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута. 5 декабря москва снова ударила по энергосистеме.
Далее последовали две атаки дронов на Киев и область. Так, только 19 декабря враг выпустил по Киеву 23 беспилотника, но энергетические объекты все равно пострадали.
По материалам:
УНІАН
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