Военные инженеры создадут автономную лодку под управлением ИИ — Finance.ua

Военные инженеры создадут автономную лодку под управлением ИИ 03.07.2023, 00:05 — Технологии&Авто

Военные инженеры создадут автономную лодку под управлением ИИ

Тихоокеанский военно-морской центр информационной войны (NIWC Pacific) заключил с компанией Elbit Systems of America контракт на разработку прототипа автономного катера, который сможет отслеживать враждебные цели.

Об этом пишет Defense Advancement.

Военное судно будет создано в рамках Исследовательского проекта информационной войны ВМС США (IWRP) по отслеживанию морских целей.

Этот проект является частью общей инициативы армии по построению совместной оперативной архитектуры, что позволит обеспечить единое командование и управление всеми видами войск (JADC2) на суше, в воздухе, на море, в космосе и в киберпространстве.

Прототип катера от Elbit America охватывает разные решения и опыт всего предприятия, в том числе дочерних компаний Sparton и Logos Technologies, а также партнеров Alare Technologies и Nauticus Robotics.

По словам разработчиков, будущий военный катер будет обладать уникальной повышенной автономностью, управлением искусственным интеллектом в случае необходимости, автоматическим распознаванием целей и возможностью доставки полезных грузов.

По заявлению представителей Elbit America, прототип этого судна улучшит распределенные морские операции благодаря использованию атрибутированных многодоменных беспилотных систем, которые могут взаимодействовать автономно, чтобы идентифицировать вражеские цели на поле боя и сообщать о них, работая при этом в самых сложных условиях.

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Фокус По материалам:

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